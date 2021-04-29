美國總統拜登周三出席國會聯席會議發表上任即將100天演說，同時講述自己的施政進度。根據民調公司尼爾森（Nielsen）公布的初步收視數據，美國全國約有1160萬名觀眾透過四大電視網收看。

初步收視率包括美國廣播公司（ABC）、美國全國廣播公司（NBC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）及霍士電視（FOX）的收視人數，不包括有線電視新聞觀眾。拜登首場國會聯席會議演說獲得的收視率，不及前總統特朗普於2017年的首場國會聯席演說。特朗普當年演說共吸引4800萬名電視觀眾。

拜登在這次演說中，公布一項1.8萬億美元（約14萬億港元）主要針對兒童、教育和有薪家庭假期的「美國家庭計劃」，被視為是重振疫後經濟的「第二部曲」。

另一方面，根據路透社和益普索（Ipsos）周四公佈的民調，美國大部份人支持總統拜登的重新分配財富措施，包括增加富人稅和提高最低工資。

調查又發現共和黨選民對黨內領袖自40年前前總統列根時代起擁護的「滴漏經濟學」，意見分歧。拜登在演說中抨擊「滴漏經濟學」是從無效用的概念。這套經濟理論認為富人及企業減税可惠及包括貧苦大眾等所有人，成為列根主政的80年代的核心經濟政策，但之後數十年引起正反雙方的激烈爭辯。

路透社

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