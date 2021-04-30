（北美通訊）三名醫生入稟聯邦法院，起訴美國農業部（USDA）在12月份公佈的最新版《美國人飲食指南》（ Dietary Guidelines for Americans）中，建議美國人每天食用三份牛奶、芝士等乳製品。訴訟書指出，四分之一的美國人患有乳糖不耐症，不宜食用乳製品，因此質疑農業部是保障肉類和乳製品行業利益多於美國人的健康。

三名醫生和非牟利組織美國醫師醫藥責任協會（Physicians Committee for Responsible Medicine），周三於加州北區地方法院提出訴訟，指農業部的飲食指南與現有的科學和醫學知識相牴觸。其中一位醫生弗雷斯特（Donald Forrester）表示，農業部在聲明中推廣乳製品，聲稱「大部份人會因為增加攝入乳製品而受益」，是部門涉及利益衝突的證據。

負責起草入稟狀的醫師醫藥責任協會法律事務部副總裁肯尼迪（Mark Kennedy）指出，農業部的法定任務是推廣和銷售農產品，同時負責監督營養項目是存在利益衝突。

農業部發言人回應表示，醫師醫藥責任協會已經是連續第三次，在局方公佈最新飲食指南後提出起訴，而過去兩次都被駁回。發言人在電郵中強調，指南只是根據最佳科學研究提供建議。明白到並非所有人都能適合食用乳製品，飲食指南中已清楚介紹替代品。

農業部每五年會都推出新版《美國人飲食指南》，雖然只是提供建議，但影響範圍廣泛，包括學校午餐的菜單內容、州和地方政府推廣的健康計劃範圍，以及食品公司的產品成份等等。而當中有關學校午餐的指引，很多是硬性規定，例如學校必須提供牛奶，這對許多患有乳糖不耐症的小學生來說，會是一個問題。雖然指南稱學校可以提供植物奶作為替代品，但學生須出示醫生證明才可飲用替代品；農業部又明言，學校不能以水取代牛奶，並且「不得直接或間接限制液體牛奶的銷售或推廣」。

美國醫學協會（AMA）曾經建議立法，取消學校午餐計劃中，學童須出示醫學證明才可飲用牛奶替代品的規定。他們並呼籲農業部在飲食指南中提出，食用肉類和乳製品是根據個人飲食需要而定。

哈佛公共衞生學院流行病學和營養學教授威利特（Walter Willett），家族是五代奶農。他說，現時美國的牛奶消費量只是每人每天1.5份，農業部建議三份，即是要增加一倍，是「誤導和不負責任」。因為醫學上未能證明，攝入大量鈣有助防止骨折。他認為農業部建議每人每天食用零至兩份乳製品會更為合理。

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