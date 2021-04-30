歐盟周五指控蘋果透過旗下「App Store」不公平打壓其他音樂串流競爭對手，同時令消費者要付出更高昂費用及限制他們的選擇，違反了歐盟的反壟斷法。

歐盟競爭委員會委員維斯塔格（Margrethe Vestager）在聲明中表示，蘋果公司違反歐盟的反壟斷法，不公平利用「App Store」促銷旗下「Apple Music」程式。維斯塔格說︰「我們初步發現蘋果通過App Store作為iPhone和iPad用戶的看守人，在App Store上設定嚴格的規則，不利於其他音樂串流服務競爭對手，剝奪了用戶選擇更便宜的音樂串流媒體，並扭曲了競爭」。

案件源於Spotify投訴蘋果收取費用過高

歐盟競爭委員會指，蘋果公司身為互聯網看守人，但其他開發商、初創公司和競爭對手別無選擇，必須符合蘋果公司的要求，才能讓消費者在「App Store」接觸到其產品。

瑞典Spotify和其他音樂串流服務供應商向歐盟作出投訴，2019年Spotify指控蘋果透過「App Store」，迫使應用程式開發商出售數碼服務時，要使用蘋果內部的支付系統，而該支付系統會對所有訂閱收取30%費用，這些額外成本最終會轉嫁到消費者身上。另外，蘋果公司又阻止開發商告知消費者，他們本來可採用更便宜的付款方式。

除了歐盟外，美國、俄羅斯、英國和南韓政府也計劃擺脫蘋果「App Store」的嚴格條款和高昂費用，使消費者不用再付出更多費用，又被限制他們的選擇。

蘋果回應歐盟行動是「公平競爭的相反」

蘋果周五回應指，歐盟的反壟斷案「與公平競爭相反」，公司在聲明中指：「Spotify成為全球最大的音樂訂閱服務商，我們為了在其中所扮演的角色感到自豪。再一次，他們想要所有App Store帶來的利益，卻不認為他們應該為此付出任何事，（歐盟競爭）委員會代表Spotify的論點，正是公平競爭的相反。」

歐盟去年公佈《數碼市場法》（Digital Markets Acts）草案，擬為互聯網看守者設立特殊規則及保護消費者、公司和潛在的競爭對手遭到壓倒性市場力量。根據歐盟反壟斷法，如果公司被指違規，可被判罰相當於公司年營業額10%的罰款。

今次指控只是歐盟委員會去年處理有關蘋果公司投訴的其中一宗，另有三宗涉及Apple Pay系統及公司電子書產品的投訴。

法新社/美聯社

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