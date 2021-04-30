印度疫情嚴重，被海外傳媒形容是猶如面臨海嘯。不過，總理莫迪（Narendra Modi）政府仍在疫情迅速蔓延時照樣舉行大型政治集會，甚至是進行選舉投票。儘管受到傳媒批評做法，但莫迪領導的執政印度人民黨（Bharatiya Janata Party）在西孟加拉邦的地方選舉卻取得成績亮麗。根據票站調查顯示，該黨在當地議會的議席由本來僅3席，大幅躍升至約130席，在西孟加拉邦穩佔重要影響力。

印度周四錄得單日新增逾37.9萬宗確診病例，再度打破全球紀錄，醫療系統不勝負荷。傳媒引述周四投票現場所見，不少票站外大排長龍，令人憂慮引發疫情進一步惡化的風險。但BJP候選人卡利安（Krishna Kalyan）大讚選民踴躍投票：「這是民主慶典，每個人都參加。 你可以看到長長的人龍。」

根據票站調查，BJP在邦議會大約可贏得130個議席，比起2016年的3席不可同日而語。不過，BJP仍未取得足夠優勢，掌控西孟加拉邦10年的草根國大黨（Trinamool Congress party）料可贏得152席。但報道指，印度票站調查有時不可靠，官方點票結果將於周日公佈。

很多選票在疫情爆升前已投下 結果或未反映不滿

而這次投票結果可能未能明顯反映民眾對政府抗疫不力的不滿情緒，因為很多選票是在確診數字直線上升之前已投下，而拉票造勢集會就被指是令病毒擴散的元兇之一。當單日確診數字已超過20萬宗並不斷攀升時，莫迪仍然舉行造勢活動，令多達15萬人聚集，甚至有支持者穿州過省由其他邦前往參加，其他政黨同樣如此。

西孟加拉邦2月26日錄得單日確診216宗，到了本月29日，卻錄得17,400宗，打破當地紀錄，有衞生專家認為，政治集會是疫情急升的原因之一。西孟加拉邦印度人民黨副主席帕塔克(Raj Kamal Pathak)說︰「所有政黨都有舉行大型集會，所有政黨都應受到批評，不單只是印度人民黨。當集會舉行時，疫情數字並未預期會大幅增加。」有學者表示，這次選舉是印度獨立之後，印度人民黨首次在西孟加拉邦成為有影響力的角色。

美國《華爾街日報》／澳洲廣播公司

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