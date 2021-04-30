日本取得亞洲最多的疫苗數量，但當局在疫苗接種上面臨物流障礙及醫療人員不足的問題，政府數據顯示當地至今只注射了大約五分一的進口疫苗。24名日本商界領袖及科學家呼籲政府改革接種計劃，以便加快接種進度。

日本是獲得最多疫苗的亞洲國家，但自2月開始疫苗接種以來，至今只有1.6%人口接種疫苗，相比南韓已為三分二國民接種。直至4月底，日本會進口約1,700萬劑輝瑞疫苗，但直至周三為止只注射了320萬劑疫苗，當中大部份獲接種的是醫療人員。

儘管疫苗進口數量增加，但人手所限令疫苗接種速度到達樽頸，當局起初規定只有醫生及護士可以為民眾注射疫苗，直至上周衞生當局才決定讓牙醫也可負責為民眾接種。

日本接種疫苗進度緩慢，24名日本商界領袖，包括日本樂天集團行政總裁三木谷浩史（Hiroshi Mikitani），以及諾貝爾獎得主、幹細胞科學家山中伸彌等認為，當局要加強協調營部門以加快接種。他們周三發聲明指：「政府及地方行政機構不應被過時思想束縛，必須有效利用私營部門的專業知識。」

他們要求當局簡化疫苗接種過程，透過允許駕車接種及開放大型設施加快接種進度，同時尋求與醫學專家合作，並呼籲政府管理疫苗紀錄，以鼓勵已注射疫苗的民眾及遊客恢復經濟活動。

路透社

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