（北美通訊）加拿大多倫多一名華人醫生江永家（Kester Kong），被指在醫務所門外，張貼用中文寫上「武漢肺炎」的字眼，遭到安大略省議會、來自中國泉州的新移民議員柯文彬（Vincent Ke）和白必勤（Aris Babikian）聲討，要求他清除標語，以免挑起仇亞情緒。

安大略進步保守黨議員柯文彬，透過電郵向加拿大《國家郵報》表示，如果江永家醫生理解使用「武漢肺炎」一詞，可以「分裂和損害加拿大華人社區」，他便應該把該字眼移除，「無論是口述或書面語，使用『武漢肺炎』一詞來形容COVID-19都是錯誤，而且具有煽動性。事實上，這讓許多加拿大華人感到冒犯。」

報道指，江永家醫生只用中文寫上「武漢肺炎」，而英文字眼則是「COVID」。

柯文彬的黨友白必勤表示，他周二到過有關醫務所，和江永家溝通後，對方同意更改標語。白必勤說，他的選區內四成居民是華人，自從疫情爆發以來，當地發生了不少騷擾亞裔的事件。近日一段影片顯示，一名在餐廳等候外賣的華裔長者，被身後一名男人推跌。

報道指，柯文彬是一名來自中國泉州的新移民，與中國政府關係相當密切。2013年，他獲中國駐多倫多總領事館邀請，參加中國政府針對海外華裔領袖的訓練課程。他和白必勤亦經常出席多倫多華人團體聯合總會（CTCCO）和中國駐多倫多總領事館舉辦的活動，包括2018年和2019年慶祝中華人民共和國成立的周年大會。

多倫多支持中國民運會（Toronto Association for Democracy in China ）發言人關卓中質疑，柯文彬是根據中國駐加拿大總領事館的「劇本」來聲討江醫生，以協助中國政府逃避疫情大爆發的責任，多於擔心挑起仇亞情緒，「他們試圖利用這種情緒，以團結和贏得加拿大華人的心靈」，他續指，反亞裔偏見的確是加國需面對的問題，但大多數華人並不介意提及病毒來自武漢。

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