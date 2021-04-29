美國聯邦調查局（FBI）前日派員搜查前總統特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）在紐約的寓所和辦公室，與他涉嫌收受烏克蘭商人利益、違反《外國代理人登記法》有關。其子安德魯怒斥行動是出於政治動機。

朱利亞尼的律師科斯特洛表示，探員在行動中撿走朱利亞尼的寓所多部手提電腦、一部屬於他前妻的桌上電腦，以及辦公室內屬於其助手的工作電腦。他們還到朱利亞尼親信騰辛（Victoria Toensing）的寓所搜查，帶走一部手機。

子斥出於政治動機

聯邦政府向這位前檢察官和紐約前市長發出多項搜查令，做法罕見，顯示當局的調查已升級，未來很有可能提控。安德魯譴責司法部的行動惡心、荒謬和政治化，強調父親是無辜，認為司法部應將焦點放在總統拜登被指涉貪的兒子亨特身上；朱利亞尼亦透過律師發聲明斥責事件顯示聯邦機構雙重標準。

牽涉這次搜查的事件，相信是朱利亞尼被指收取報酬為烏克蘭商人工作，但未按法例申報，並策劃鏟除屢違特朗普命令的駐烏大使約萬諾維奇。

朱利亞尼2018年至去年致力搜羅拜登及亨特在烏克蘭涉貪的證據，為特朗普競逐連任鋪路，但同時捲入洗黑錢和發虛假聲明等醜聞。據報FBI去年已曾申請搜查他的手機，惟不獲批，更有傳特朗普離任曾擬預先特赦他。

美聯社/路透社