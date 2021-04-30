（北美通訊）踏入餐廳，耳邊傳來熟悉的廣東歌，以紅白藍膠袋設計的帳蓬﹑香港街頭招牌映入眼簾，牆上是維多利亞港及紅色帆船壁畫，一幅幅老香港照片…...令人回想起那一個熟悉的香港，然而這裏卻是美國沙漠中的一家港式燒味店。在拉斯維加斯這個角落，「榮記」賣的除了是叉燒油雞燒肉，還有一份港式情懷及味道。

洛杉磯特約記者：張紫茵

「榮記」老闆娘Ida在香港出生及長大，中學畢業後到瑞士修讀讀酒店管理，再在美國拉斯維加斯升學；畢業後，她曾經做導遊帶香港團遊大峽谷，後來在不同酒店工作，轉眼間已移民賭城20年，並在酒店會所餐飲部，認識了任職廚師的丈夫阿榮。

Ida說，在拉斯維加斯中餐館工作的大多是北方人，廣東人和香港人不多，即使有燒味供應，也吃不到香港味道。為了複製香港美食，阿榮曾到香港，向一位退休老師傅學藝，希望將燒味這門手藝在拉斯維加斯發揚光大。

「我們吃過最好食的燒味都是在香港，覺得為甚麼（兩地）差別這麼大？」阿榮說，舊式燒味文化已漸漸消失，人們也覺得燒味「擺不到上枱」，「但是我家中加餸﹑喜慶日子都要有燒味配襯，燒味仍然重要。所以想做好一點，於是同太太講不如開一間，開一間細細燒味舖，專做好燒味。」

由於兩地食材﹑調味料不同，回到美國後，阿榮再鑽研一番，才烹調出貼近香港的口味。店內餐牌亦相當地道，雙拼可跟飯或粉麵，還有雲吞麵﹑牛腩﹑油菜等，燒腩仔則屬限量菜式，售完即止，所有燒味不會留隔夜，每日新鮮製作是他們對品質的堅持。

餐廳位於賭城大街10分鐘以外的一條商業街，雖然舖面小小，但設計非常有心思。Ida在香港搜羅了不少飾品，如英國巴士模型﹑熱水壺﹑舊式日曆等，加上仿大排檔設計及牆上的維港壁畫，每一個角落都看到香港元素，「自己以前住尖沙嘴，得閒會行出海傍，經常見到這個影像，所以想放這個畫面在這裏，讓自己回味當時。」

即使移民20年，Ida仍然自覺是香港人，心繫香港，每早收聽商台節目，緊貼香港的潮流及新聞，聽到好歌也會存入餐廳播放清單。她表示，以前也有想過回流，但坦言香港已經不是過去的香港，對這個地方感到很失望，「我自己是香港人，香港是我的根，但是望住現在的香港，找不到自己，好似飄泊在外邊，但仍然想關心香港所有事情。」

餐廳在2019年3月開業，除香港人外，廣東人﹑菲律賓人都是主要食客，在當地已累積了一定口碑，但去年世紀疫情爆發後，夫婦二人一度想起關舖念頭，「當時整條賭城大街封閉，只可以做外賣，有想過剛剛（開業）一年就搞成這樣，不如關門休息再打算。」Ida說，當時阿榮堅持要捱下去，因為辛苦了一整年，餐廳終於打響名氣，如果關門便要重頭再來；於是他們把餐廳工人辭退，改為家庭式運作，兩個女兒幫手接單、包外賣，Ida則負責送餐到客人車上，就這樣捱了半年，直到去年9月重新開放堂食。

記者採訪時，剛好遇上美國春假，店內人頭湧湧，各人忙得不可交加。Ida表示，客人來自五湖四海，由猶他州﹑亞利桑那州、德州，甚至東岸紐約，「好多香港人來到美國，見到（燒味）都覺得好有親切感，好鍾意個環境，讓他們有一份舊時回憶。」即使香港人事全非，最起碼在美國的一個偏遠沙漠中，仍然有片地方，保留着一點老香港味道。

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