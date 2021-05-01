英國威廉王子夫婦為慶祝結婚十周年發佈官方肖像照片，二人笑容甜蜜情意真摰，廣受好評。而哈里王子夫婦早前亦曾發佈黑白肖像照片，兩者在客觀內容上大致相同，都是夫婦在樹下合照，但有攝影師比較兩兄弟的照片後認為高下立見，大讚威廉夫婦的照片真誠自然，反觀哈里夫婦的照片只是經過精心設計的公關照。

人像攝影師格拉頓（Glenn Gratton）點評兩位王子的「生活照」，威廉和凱蒂的照片是由星級攝影師弗洛伊德（Chris Floyd）操刀，地點是在肯辛頓宮的花園內。威廉夫婦發佈這兩張照片是為紀念結婚十周年，相中二人神態輕鬆，39歲的凱蒂身穿Ghost品牌、波希米亞風的藍色連身裙，價值195英鎊（2,111港元）。

在兩張照片中，二人都露出燦爛的笑容，愛意瀰漫。格拉頓大讚二人表現「可愛、直率」，未有刻意營造效果，姿態自然，照片可謂「無可批評」。

哈里和梅根亦曾發佈兩張黑白照片，一張是二人站在加州大宅花園的「生命之樹」前面，梅根抱着兒子阿奇，哈里從後輕擁兩母子，但照片只見到梅根的容貌。哈里夫婦透過這張照片公佈梅根懷着女兒。另一張則是夫婦二人在家中花園的草地上，同樣是在「生命之樹」作為背景，梅根躺在哈里腿上，二人相視而笑。

哈里夫婦照片深具「公關意識」

格拉頓說，兩兄弟的照片明顯不同，「這顯示了兩兄弟對於公共關係及民眾如何看待他們有不同的追求。」相比起威廉夫婦的照片，格拉頓說，哈里夫婦的照片深具「公關意識」，顯然是經過設計，有如「表演」。

為哈里夫婦拍照的攝影師哈里曼（Misan Harriman）接受訪問時，談到哈里梅根大宅內的「生命之樹」，以及「代表繁衍、生命和前進的花園」，形容哈里夫婦二人「閒適地交談，甚至「有時忘我地並沒全面留意我他正在拍攝歷史片段」。

不過，格拉頓不同意哈里曼的說法，他認為哈里夫婦很明顯「十分有意識，他們發佈的許多照片都是有公關思維的」，談不上坦率自然，「他們的照片通常開頭都是黑白的，而且經過大量後期製作，照片謹慎但明顯地加工過」。而且他們的照片都是「擺甫士」，刻意「表演」。格拉頓說︰「哈里和梅根精心考量擺着甫士，威廉和凱蒂則更加自然地輕鬆依偎着對方，因為他們不是刻意造作。」

英國《每日郵報》

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