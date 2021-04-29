波蘭的科研人員利用X光掃瞄和電腦測試檢查一具原以為是男性教士的埃及木乃伊時，竟發現木乃伊原來是一名已懷孕7個月的女性。他們宣稱這是全球首具完好保存的古代孕婦木乃伊。

這具木乃伊1826年運到波蘭，棺木上的銘文標示著一位男性教士。木乃伊一直存放波蘭，沒有進行任何檢測，直至最近才揭發木乃伊是女性。波蘭人類學家兼考古學家奧沙歷克-斯克(Marzena Ozarek-Szilke)說：「我們先因木乃伊沒有陽具，反而有乳房和長髮而感到驚訝，繼而發現她是一名懷孕女性。當我們看到胎兒的小腳，確實嚇了一跳。」

科研人員估計該具女木乃伊約20-30歲，從胎兒的頭顱大小分析，她懷孕26-28周。他們對華沙國家博物館多具木乃伊的多年研究成果，發表在本周出版的《考古學期刊》上。

來自波蘭科學院的考古隊伍成員伊斯蒙德(Wojciech Ejsmond)說，這是他們至今最重要的發現，絕對出人意表，「打開了研究古代女性懷孕和治理相關症狀的可能性」。他說：「我們不知道為何為死去孕婦製作木乃伊時不把其腹中胎兒取出，此所以這具木乃伊真的是獨一無二。」奧沙歷克-斯克猜測當事人可能盡力隱藏懷孕，又或與信仰和轉生有關。

法新社/phys.org

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