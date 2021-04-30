美國海軍特種部隊「海豹突擊隊」過去20年在中東的反恐作戰立下赫赫戰功，包括2011年擊斃阿蓋德頭目拉登。不過美軍高層透露，軍方將重組海豹突擊隊，減少中東反恐工作並回歸海上，同時加強高科技作戰能力，以應對中國及俄羅斯等國際強權。

改善高科技戰力 應對網絡電子攻擊

海豹突擊隊指揮官霍華德（Hugh Wyman Howard III）透露，海軍計劃減少海豹突擊隊屬下小隊數量約3成，但每隊小隊人數會增加，提高小隊應對網絡攻擊、電子攻擊及自動化系統的能力，期望干擾情報並摧毀敵人。

霍華德表示，海豹突擊隊過去20年主要在阿富汗和伊拉克等地參與反恐任務，對部隊開拓情報網絡，以及精確打擊目標的能力均有貢獻，但如今需開始轉移至其他領域，有信心這些技能可轉移。霍華德形容美軍會自我鞭策，了解自身實力的不足，並應對外部威脅。

反恐戰消耗資源 致美無法應付中俄

美聯社形容，美軍對海豹突擊隊的重組與國防部趨向重視中俄的趨勢一致，並引述國防部官員指，過去20年的反恐戰爭消耗華府大量資源，使美國無法應對中俄。美國海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）稱，海豹突擊隊的根是海洋，期望海豹突擊隊可改善與海軍的海上任務協作，加強美國在海上的競爭力，以戰勝一切對手。

近年海豹突擊隊屢爆醜聞，包括2017年時任排長加拉格爾（Edward Gallagher）被指在應對「伊斯蘭國」（IS）期間犯下殺戮平民、殺死戰俘等戰爭罪行；2019年海豹突擊隊另一小隊在伊拉克爆出性侵醜聞。消息人士指，霍華德去年9月開始計劃改革海豹突擊隊，加強背景審查，以改善隊員及隊目質素，當局亦正改善海豹突擊隊內部評核機制。

英國《每日電訊報》/美聯社

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