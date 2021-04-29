（北美通訊）為加強對廣播平台、網路影片及互聯網的監管，加拿大政府有意修訂已有25年歷史的《廣播法》（Broadcasting Act），推動一項命為「C-10」的法案。議案如獲通過，互聯網上所有廣播內容，包括社交媒體上的內容，皆受到加拿大廣播及通訊管理委員會（CRTC）的監管；議案在當地引起極大爭議，反對者擔心，一直享有的言論自由將受到打壓。

加拿大《國家郵報》（National Post）報道，在「C-10」議案起草階段，內客主要針對與廣播相關的網絡平台，特別表明對社交媒體公司可享豁免權；加拿大文化遺產部部長吉伯特（Steven Guilbeault）當時強調，法案旨在規範「網絡巨頭」，亦曾多次建議法案只針對Netflix和Crave等串流平台。

直到上周五，當局突然在下議院遺產委員會會議上，刪除社交媒體的豁免權條款，令「C-10」議案的規管範疇，延展至Facebook、YouTube 、Instagram或Twitter等社交媒體，並規定有關社交媒體公司必須就每條平台上、由用戶所發佈的內容負責，與電視節目或廣播節目一視同仁。

「C-10」議案的懲罰非常嚴厲，對於其內容違反《廣播法》的公司而言，初犯已可被罰逾1,000萬元（加元、下同），再犯最高可罰1,500萬元。

反對聲音擔心，加拿大政府日後可以向社交媒體公司施壓，要求刪除任何用戶張貼的內容，否則處以懲罰。在該推銷議案的網頁上，當局並未透露日後會如何執法。但《國家郵報》分析指，如議案獲得通過，當局有權自行介定互聯網上哪些內容受到約束，最終或牽涉到獨立創作單位，如Youtuber、Podcaster以至博客作者。

渥太華大學教授、互聯網及電子貿易法律專家蓋斯特（Michael Geist）認為，「C-10」議案「危險」和「不可原諒」，早於今年2月，他已經在博客上批評該法案侵犯言論自由，可能引發意料之外的反效果。蓋斯特引用澳洲早前向Facebook就分享新聞連結到平台遭到索償為例子，指Facebook不滿新法例，決定禁止所有澳洲用戶分享新聞內容，最後迫使澳洲政府修改法例，事件才得以平息。

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