俄羅斯自4月起陳兵烏克蘭邊境，俄烏兩軍除了在陸上對峙，莫斯科還宣佈封鎖刻赤海峽直至10月。刻赤海峽是亞速海與黑海連接的唯一通道，截斷此咽喉，即等於把烏克蘭東部的海港運輸全困死於亞速海內，因此引起了烏克蘭及北約強烈不滿。

在克里米亞被吞併之前，刻赤海峽兩邊陸地由烏克蘭與俄羅斯各據一方，但自2014年後便全由莫斯科控制。原本已在區內稱霸的俄羅斯海軍黑海艦隊，就更加活動自如。

駛出「大洋」過去百多年來一直是俄羅斯黑海艦隊的夢魘。從黑海進入地中海要經過「伊斯坦堡海峽」，此海峽位處伊斯坦堡，由土耳其控制。土耳其總統埃爾多安，就正以北約成員國以及黑海持分者的角色，積極加入斡旋俄烏之間的衝突。俄海軍進入地中海，要出大西洋，還要經英國、西班牙以及摩洛哥控制的直布羅陀海峽﹔要出印太平洋，則要取道埃及的蘇彝士運河下紅海，可謂路途遙遠。

然而，這卻不減俄羅斯加強控制黑海的決心。北約在烏克蘭一再請求下，始終不願派遣地面部隊直接介入糾紛。美國以及英國都只是加派了數艘導彈驅逐艦以及反潛護衞艦駛進黑海，遠距離向俄羅斯示威。對俄羅斯來說，吞併克里米亞，以及再在烏克蘭南部擴張，即使不可以直接打通地中海、大西洋以及太平洋的出海口，但就可以在黑海進一步鞏固勢力，增加在海上抗拒北約的本錢。

特約記者 劉在名

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