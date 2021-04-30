印度最大氧氣生產商林德集團(Linde Plc)總裁賓納吉爾(Moloy Banerjee)說，印度氧氣產量下月中可增加25%，隨著運輸基建準備好應付疫情造成的氧氣需求急增，氧氣供應不足危機到時可望紓緩。

印度第二波疫情像海嘯般席捲全國，周四新增確診近38萬宗，創全球單日新高，另有3645人病亡，亦是該國新高。仵工日以繼夜埋葬死者，而數以百計的屍體更被迫在公園及停車場臨時築起的柴堆中火化。數以萬計的印度人每天利用社交媒體和人脈關係瘋狂地為病倒的親屬撲醫院床位和氧氣。新德里和孟買等大城市的醫院，本月都出現氧氣供應不足情況。

賓納吉爾說，印度今個月的醫療氧氣需求量，急增8倍至約7200公噸，「由於無人預知需求會如此直線上升，因此造成危機」。他說，到下月中，該公司與其他供應商的每天產量可增至超過9000公噸，加上緊急物流安排把東部多出的氧氣運往疫情嚴重的北部和西部地區，氧氣短缺情況可望紓緩。

他說，印度正輸入約100個巨型低溫容器，每個可盛載80-160公噸液態氧氣，利用鐵路運到不同城市。部份低溫容器由印度空軍協助運送。

路透社

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