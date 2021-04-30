根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.5億、死亡人數超過316萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,228萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.5萬。印度確診人數超過1,837萬，死亡人數超過20.4萬。巴西確診人數超過1,459萬，死亡人數逾40.1萬。法國確診突破565萬。俄羅斯、土耳其、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊拉克、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

日本採購首批Moderna疫苗到貨

日本向美國藥廠Moderna採購的首批疫苗今天（30日）到貨，政府預計最快5月中旬批准施打，為5月底將啟動的大規模接種做好準備。日本沒有國產疫苗，目前在境內施打的疫苗，是由美國輝瑞和德國生技公司BioNTech聯手研發。

日本航空公司（Japan Airlines）運送Moderna疫苗的專機，已於今天上午從比利時飛抵日本關西機場，預計將在自衞隊5月24日起設置的大規模接種中心等處開始施打。

厚生勞動省正在審查Moderna使用許可，預計在大阪及東京5月24日實施大規模接種時，加入Moderna疫苗。日本政府已與Moderna簽約採購5000萬劑疫苗。疫苗可在攝氏零下20度左右的環境存放約6個月，也可以在一般冰箱冷藏室的攝氏2度到8度間存放約一個月，相較於輝瑞疫苗更容易保存。

巴西死亡人數突破40萬 俄國Sputnik V疫苗研發商控告巴西誹謗

巴西疫情的死亡人數，一個月內增加10萬人，周四突破40萬，達401,186人，僅次於美國。巴西疫苗不足，正全力搶購疫苗，而參議院則正調查總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)的政府有否令疫情惡化。

另一方面，巴西藥品監督局（ANVISA）較早時指俄羅斯研發的Sputnik V疫苗帶有引致普通感冒的病毒而拒絕批准其使用。俄羅斯有關藥廠周四揚言要控告ANVISA誹謗，散播錯誤和失實資料。但ANVISA隨即反駁有關說法是根據藥廠提供的數據而作出。

法國首發現印度變種病毒 馬克龍宣佈分4階段放寬宵禁

法國發現首3宗印度變種病毒「B.1.617」個案，而備受商界壓力要重啟經濟的法國總統馬克龍，公佈4階段放寬居家令限制，除開始放寬宵禁，5月19日起咖啡室、酒吧和餐廳可提供戶外服務。雖然法國目前的新增確診和重病個案仍高企，馬克龍表示疫苗接種計劃令放寬防疫措施可以實行。

根據計劃，由5月19日起，宵禁會由下午7時延後至晚上9時才開始，6月9日延後至晚上11時，而6月30日前會完全撤銷。博物館、戲院和劇院亦可在5月19日重開，有「健康通行證」的遊客由6月9日起可到訪法國。

巴基斯坦向中國購買1300萬劑疫苗

巴基斯坦衞生部長表示已向國藥、康希諾和科興等3間中國公司購入1300萬劑疫苗，另外240萬劑根據世衞「疫苗全球獲取機制」（COVAX）而取得的阿斯利康疫苗，亦正運送到該國。

印度停阿斯利康出口 孟加拉急批國藥疫苗使用

印度疫情嚴重，停止出口本國生產的阿斯利康疫苗往其他國家，鄰國孟加拉的藥物監管局周四表示，已通過緊急使用中國國藥疫苗。監管局局長拉曼(Mahbubur Rahman)說，50萬劑國藥疫苗可望兩周內運抵孟加拉。孟加拉本周亦批准使用俄羅斯的Sputnik V疫苗。

泰國收緊入境限制 所有人必須隔離14天

泰國表示疫情高峯已過，但仍決定由5月1日起實施新的防疫限制，包括規定所有入境人士無論來自哪裏或是否已接種疫苗，都必須隔離14天。泰國為了協助旅遊業復蘇，最近曾把入境人士的隔離期限由14天減至7-10天。泰國周四新增確診1,871宗，累計確診63,570宗，而死亡人數增加10人至188人。

法新社/路透社

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