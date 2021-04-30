（北美通訊）獲獎無數的荷李活華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）坦言，就算她在主流中取得了一定的成績，但未能為華裔打開一片天，華裔或亞裔仍被美國人視為異類；亞裔婦女在大部份美國人眼中，仍然是既定的刻板型像，不是陰險惡毒的「龍夫人」（dragon lady），就是精緻的家庭藝妓。她認為除非美國人可以正視美國過去集體歧視的情況，否則無法發展成團結社會。

劉玉玲在《華盛頓郵報》撰文，講述自己作為華裔演員，雖在荷里活取得成功，但無助改變美國對亞裔人的偏見。她表示，小時候愛與玩伴模仿電視劇《神探俏嬌娃》（Charlie’s Angels）中的女偵探，但從來沒想過有一天能真正扮演其中一個查理的天使。

她表示，雖然自己在《神探俏嬌娃》中的角色，為主流觀眾重新定義亞裔人的身份，並使美國電影更具包容性，但這並未打破美國過去200年對亞裔的刻板印象。

她引述青少年時尚雜誌《Teen Vogue》最近一篇文章，當中探討了荷里活電影如何延續對亞裔的刻板定型觀念，當中提到了劉玉玲在《標殺令》（Kill Bill）中飾演的角色石井御蓮（O-Ren Ishii），認為是其中一個對亞裔女性的刻板定型「龍夫人」的例子；意即陰險狡猾，用「性」作為操縱手段、威脅男性的角色。

劉玉玲指出，在《標殺令》中的職業女殺手不止石井御蓮，為何其他三位女演員奧瑪花曼（Uma Thurman）、Vivica A. Fox或戴露漢娜（Daryl Hannah）的角色就不會被稱呼為「龍夫人」？劉玉玲認為原因只有一個，就是她們都不是亞裔。即使她的造型是穿上禮服、戴上金色假髮，她仍會因為她的種族被冠以「龍夫人」的標簽。

她表示，如果她是因為主流美國人仍將她視為「異類」而令她不能扮演某些角色，她也不願因此而只演「傳統亞裔」角色。她認為，美國人是時候擺脫對「龍夫人」的刻板印象（編按：劉玉玲在這裏使用了語帶相關的Exit the Dragon，即李小龍的《龍爭虎鬥》的英文譯名），誠實地看待過去的集體歧視史才能團結社會。

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