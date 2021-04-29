美國總統拜登於香港時間昨天早上發表國會聯席會議演說，其間多次提及中國，並以中國帶來挑戰為理據，呼籲國會支持其「一個世代僅一次」的社會工程和基建計劃，投資4.1萬億美元（32萬億港元）搞基建投資創新、援助兒童、學生及家庭。

拜登在上任百天前夕，到國會發表約65分鐘的演講。他稱宣誓就任總統時，國家正面對一個世紀以來最嚴重的大流行病、大蕭條以來最差的經濟危機，以及內戰以來對民主體系最嚴峻的攻擊，惟如今可以向民眾滙報：「美國再次前進。」

他提及其政府在應對COVID-19疫情及經濟復蘇的成就，並以中國挑戰作鋪排，介紹白宮在3月公佈的「美國就業計劃」，以及在國會聯席會議演說前公佈的「美國家庭計劃」。他說，美國正與中國及其他國家競爭，爭取在21世紀勝出，現時美國正處於轉捩點，投資有助美國走到未來。

指習認為「民主不敵專制」

他形容美國就業計劃是「一個藍領建設美國的藍圖」，強調美國不是由華爾街建立，而是由中產建立。他歡迎對其方案提出建議的共和黨人，呼籲各方努力。

他稱中國國家主席習近平「極其認真想（中國）成為最顯眼及最重要的國家，他與其他專制者認為在21世紀，民主不敵專制主義」，認為美國要在未來的競爭中勝出，便要向美國家庭及兒童作出「一個世代僅一次」的投資，應對美國家庭面對的四大挑戰，包括將12年免費教育增至16年、提供更易負擔的託兒服務、提供12周的有薪醫療假，以及向美國人提供稅務減免等直接資助。

拜登政府此前提出的「美國就業計劃」基建及就業方案耗資2.3萬億美元，連同1.8萬億美元「美國家庭計劃」，以及已在國會通過的1.9萬億疫情刺激方案，開支達六萬億美元（46.8萬億港元）。拜登表明要向富豪企業開刀，指是時候要美國的企業及最富有的1%美國人，支付公平分額。

表明向富豪企業開刀

拜登稱已告訴習近平美國歡迎競爭，也不尋求衝突，但亦清晰表明會維護美國全面利益，對於削弱美國工人及企業的不公平貿易措施，或盜取美國科技及知識產權的行動，美方會抵抗。他同時告訴習近平，美國將在印太地區維持強大軍事佈局。分析認為拜登是想推銷強硬應對中國並非打貿易戰，而是通過這些開支計劃。

拜登稱未尋求與俄羅斯緊張關係升級，但指俄方干預美國大選及網絡攻擊等行動是真的，因此已就事件作出回應。他亦關注伊朗及北韓的核計劃威脅美國及全球的安全，正與盟友合作應對。

去年5月黑人弗洛伊德遭白人警員跪頸後死亡，拜登促請國會在事件一周年前通過警隊改革。他花了不少篇幅討論平權，不過，共和黨非裔參議員斯科特（Tim Scott）反駁美國不是種族主義國家，認為種族不是解決所有問題的政治武器。

《華盛頓郵報》/ 美聯社/路透社

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