美國總統拜登試圖投放大量金錢搞大政府，是雙重賭博，一賭疫情危機令民心改變，可為通過方案護航，二賭開水喉不會引起通脹和私人投資減少等惡果。

或重現茶黨運動式狙擊

前總統奧巴馬2009年在金融海嘯後入主白宮，與現時拜登一樣藉加大政府投資救市，結果被共和黨保守派成員組成的茶黨運動批評得體無完膚，令人憂慮拜登也要面對同一難題。但分析指，金融海嘯時國會通過了近萬億美元挽救罪魁禍首華爾街，這次前是派錢挽救小企業和落難民眾，幾乎所有人都感受到政府的幫助，改變了民眾對大政府只有利大企業的想法，因此背景有明顯區別。

政治風險諮詢公司「歐亞集團」管理主管利伯（Jon Lieber）亦指，因為政府這次的危機反應更民粹和注重民眾，再沒遇到阻力。即使共和黨參議員斯科特和布朗狠批計劃，也未能引起如茶黨運動般強烈的反彈力。

另外，不少經濟學家和商界人士質疑，經濟體系突然增多大量資金會使經濟過熱和觸發強烈通脹，大加富人和企業稅會令私人投資減少，加強政府保護網也可能使低收入人士不願工作，難達推動經濟的效果。拜登經濟顧問鮑什伊（Heather Boushey）則解釋，這計劃其實不是刺激方案，而是分多年逐步推行的投資計劃；擴充照顧兒童計劃、休假和幼兒教育則可讓更多家長工作，兩者都有助緩和通脹風險。

美國《華爾街日報》/《紐約時報》