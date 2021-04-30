沙地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）近日接受電視專訪，表示希望與伊朗保持良好關係。伊朗外交部周四對沙特「轉口風」表示歡迎，並稱希望兩國能夠合作維護和平以及緩和緊張局勢。路透社更引述消息指，兩國官員已於本月在伊拉克舉行對話，旨在緩和緊張局勢。

沙特王儲︰伊朗是鄰國 盼關係良好

「阿拉伯衞星電視台」（Al Arabiya TV）周二播出的電視專訪中，穆罕默德表示沙地阿拉伯不希望與伊朗陷入困境，「到頭來，伊朗是鄰國，我們所希望的是良好關係」。他指出造成問題的是伊朗「負面行為」，包括發展核武計劃、試射導彈及支持地區內的非法民兵組織，暗示伊朗支持也門的胡基武裝組織。

穆罕默德表示，沙地阿拉伯正與地區及國際夥伴，「為這些問題尋求解決方案，我們希望克服它們，良好關係對所有人都有利」。談到近年也門內戰，穆罕默德呼籲上月拒絕沙地阿拉伯提出停火協議的胡塞武裝組織，重返談判桌上尋求解決方案。

美國總統拜登上任後，積極尋求重返伊朗核協議，更下令停止支援沙地在也門的軍事行動。美國又多番向沙地人權紀錄施壓，華府今年2月發表報告，首次公開指控穆罕默德拍板批准2018年「捉拿或殺害」異見記者卡舒吉的行動。但穆罕默德在訪談中淡化這些變化，強調與拜登政府「90%意見一致……我們正致力加強美國和沙特阿拉伯的利益，毫無疑問美國是戰略夥伴」。

伊朗︰透過對話解決分歧

節目播出後兩天，伊朗外交部發言人哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）周四發聲明稱，「透過建設性觀點及以對話為導向的做法，伊朗和沙地阿拉伯......可以進入互動和合作的新篇章，以達至和平、穩定和地區發展解決分歧」。

路透社引述地區消息人士指，沙地阿拉伯與伊朗官員於本月在伊拉克舉行直接對話，旨在緩和緊張局勢，並集中討論也門局勢和重返伊朗核協議。

路透社／英國廣播公司

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