俄羅斯4月下旬完成在克里米亞的大型軍演後，下令參演的約10萬名士兵，當中包括精銳的第76空中突擊師歸建。俄軍偃旗息鼓之際，烏克蘭總統澤連斯基卻連番警告北約，要持續注視克里姆林宮的舉動，慎防普京暗渡陳倉。客觀地看，俄羅斯軍力縱使遠勝烏克蘭，但由於忌諱北約干預，揮軍越界的機會甚微。反而要留意的是，參考7年前吞併克里米亞的套路，俄羅斯在烏克蘭東部頓巴斯﹔以及南部各州的策反行動勢將變本加厲，並靜待時機成熟，再來一場裏應外合的大戲，把這些土地收入囊中。

特約記者：劉在名

俄羅斯吞併克里米亞後未有滿足，對烏東地區虎視眈眈，積極支持親俄武裝分子從事分離活動。影響所及，頓巴斯北邊的哈爾科夫，俄語人口聚居的烏克蘭南部扎波羅熱以及敖德薩等4個州，擺脫基輔控制的企圖已經昭然若揭，烏南一帶是在18世紀末，被俄羅斯帝國征服，所以又稱為「新俄羅斯」。烏克蘭政府軍在頓巴斯周邊不時遭到襲擊，年初至今4個月已有大約30名士兵陣亡，數字相當於去年全年的6成。

面對日趨活躍的武裝襲擊，烏克蘭除了斥責俄方是背後黑手，違反明斯克停火協議，以及向歐安組織監察代表抗議外，始終未敢大規模掃蕩。歸根結柢，由於烏俄軍力懸殊，烏克蘭主動挑起戰事的話，難保不會重蹈2008年格魯吉亞處理北奧塞梯的覆轍，不足一星期已被俄軍鐵騎踏平。

俄羅斯由90年代初起經歷多次大規模裁軍，兵員數目由250萬大減至85萬，但仍然6倍於烏克蘭，坦克、戰機、軍艦以及重火力火炮等也佔絕對優勢。烏克蘭不僅在數字上落後，軍備亦很殘舊。以空軍為例，其中一款主力戰機米格-29，已是上世紀70年代的設計。更甚的是，由於缺乏軍費，部分戰機的服役年限要由8年延長至12年。

烏克蘭總統澤連斯基曾多次請求西方國家，讓烏克蘭加入北約互保，才能結束俄羅斯的威脅，北約也成為了烏東危機發展的最大變量。毫無疑問，俄羅斯在北約面前再無軍事優勢，但北約顧慮也甚多。北約在蘇聯解體後一度積極東擴，但到了烏克蘭便止步，當中重要原因，是烏克蘭已成為了北約與俄羅斯之間的重要軍事緩衝，烏克蘭加入北約的話，那便意味着兩大陣營將直接面對面較勁。

回想2013年底，時任烏克蘭總統、親俄的亞努科維奇終止加入歐盟的協定，由季莫申科等領導的反對派發動連串示威，掀起一場顏色革命，促使國會解除亞努科維奇的職務。但此舉卻引致國家分裂，親俄的東部與親歐的西部地區勢成水火。當時已有分析認為，烏克蘭反對派錯判形勢，誤以為歐盟諸國會力撐基輔平息內部分歧。可惜事與願違，烏克蘭東部分離分子在俄羅斯暗中支持下揭竿而起，克里米亞最終被莫斯科吞併，基輔至今仍也未成為歐盟一分子。

至於今次烏東危機，有人也歸因於澤連斯基的妄動。事緣在今年1月，烏克蘭國防部宣佈會着手按照北約的架構，重新編訂及設計軍銜、軍服以及指揮體系。烏克蘭是前蘇聯加盟共和國，軍隊編制一直沿用蘇俄模式，因此今次舉動就被視為是加入北約的前哨。烏克蘭7年前爭拗是否加入歐盟，失去克里米亞，今番爭取加入北約，難道又會再次賠了夫人又折兵？

然而，這種講法可能並不公允，自烏克蘭獨立後，基輔一直都是被壓迫的一方，俄羅斯在天然氣價格、進出口貿易、塞凡堡港口歸屬、以及吞併克里米亞等問題上，都是處於上風。可以預料，即使烏克蘭不主動尋求加入北約，俄羅斯在烏東地區的活動都不會減少，吞併克里米亞的套路——先支持分裂活動，再於邊境屯兵，派兵潛入，到最後號召民眾公投——也將一一重演。說到底，烏克蘭身處俄羅斯與北約的夾縫中間，親向威權統治的俄羅斯，除了可能成為附庸，也不可能加入歐盟的大家庭﹔反過來親向西方，就必定會受俄羅斯的嚴厲打壓，順得哥情失嫂意或是基輔不能迴避的宿命。

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