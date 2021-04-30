（新增中國外交部回應）

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）到參議院作證時表示，中國領導人自視為正為崛起的強國，並認為美國正在轉向衰敗，越來越傾向把中美角力視為「零和遊戲」。海恩斯認為，如果美國防衞台灣的立場由長久以來的「戰略模糊」轉為清晰，將被北京視為「嚴重破壞穩定」。

海恩斯周四出席參議院軍事委員會的「全球威脅」議題聽證會，她表示︰「他們（北京領導人）正越來越將之視為零和遊戲。中國相信美國是嘗試遏制中國崛起。」但她相信中國並不傾向讓情況走向戰爭。

海恩斯：料北京對待香港手段影響台灣態度

談到台灣問題，委員會主席里德（Jack Reed）提問，如果美國防衞台灣的態度由模稜兩可轉為清晰，會有甚麼影響。海恩斯回應說，北京會視此為「嚴重破壞穩定」，亦會更加認定美國要壓制「中國崛起」，包括通過軍事力量，這可能導致北京積極破壞美國在全球利益。

里德追問台灣會否因此更趨向脫離中國，海恩斯表示：「我會說，某程度上台灣已經更堅定地傾向獨立，他們注視着香港的情況，而我認為這是越趨嚴峻的挑戰。」美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾在軍事委員會聽證會提到中國可能在未來6年攻台，海恩斯對此不願公開回應，表示希望能在閉門聽證會才作進一步說明。

中國外交部發言人汪文斌回應海恩斯的言論稱，現時兩岸關係緊張的根源在於民進黨和「台獨」分裂勢力「謀獨」挑釁，美國應該充分認識「台獨」危害性和危險性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向「台獨」勢力發出錯誤訊號，以免嚴重損害台海和平穩定和中美關係。

貝利爾：解放軍快速現代化是威脅

同場作證的還有國防情報局局長貝利爾（Scott Berrier）。他表示，中國軍隊快速現代化是「嚴重」威脅，解放軍現在有能力把核彈頭部署於下一代的高超音速導彈之上。他又指，統一台灣是中國國家主席習近平的目標，但不清楚他會決定何時與採取甚麼方式。

海恩斯和貝利爾都在聽證會表示，中國領導人認為中國正在崛起，而美國則正在「衰敗」，北京亦認為中美競爭可能會有「潛在的摩擦」，但海恩斯相信中國似乎「對開戰不感興趣」。

共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）問到，為何中國如此積極地增強常規和核武力量。貝利爾表示，他相信習近平政府是想尋求對抗美國及其盟友的「威懾力」。黨友費希爾（Deb Fischer）則在聽證會上警告，中國的化學基建結合俄羅斯的藥劑計劃，有可能會為其他國家提供生化武器能力。

美國霍士新聞/彭博社/中央社

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