【新增內容、動新聞】以色列發生嚴重人踩人意外，約10萬名計以色列人周五在北部猶太聖地莫蘭山（Mount Meron）山腳慶祝猶太教篝火節（Lag B’Omer）期間，疑因現場過於擠逼引發人踩人，當地傳媒指至少44人死亡、逾150人受傷送院，部分死者是兒童。總理內坦亞胡形容事件是嚴重災難，希望傷者早日康復。

以色列近期因應疫苗接種進度理想，陸續放寬防疫措施，周五是當地自放寬措施後，首場大型宗教聚會，估計有10萬人聚集在公元2世紀猶太教拉比約哈伊（Shimon Bar Yochai）的陵墓，通宵祈禱及唱歌跳舞，紀念其對猶太教的貢獻。衞生部門事前已憂慮活動存在疫情爆發風險，呼籲公眾不要前往莫蘭山。

曾有可疑包裹傳言

社交網站流傳的現場片段顯示，事發時會場突然有多人逃生，情況混亂，多名穿正統猶太教服裝的人士穿過倒塌的鐵枝離場。24歲會眾德韋爾（Dvir）表示，事發時參加者擠到會場其中一角，造成人們「旋渦般」一排接一排倒下，湧上的人潮再進一步推倒較後排的人，他坦言「我當時感到自己快要死掉」。另一名集會人士伊拉克（Yitzhak）則稱，現場曾傳出有可疑包裹。

參與聚會的群眾不少是一家大小，多個家庭在混亂中失散，有急救員表示最少30名兒童跟家長失散，且他們的父母手機無法接通，需留在急救部門等候最新消息。

急救員海曼（Lazar Hyman）形容事件是他有生之年目睹過最嚴重的悲劇，「我從未見過這種場面」。警方事後封鎖現場，並以巴士疏散生還者，由於死傷人數太多，部分人的屍體一度就地擺放在擔架上，只以白布遮蓋，其後才陸續由救護車和直升機送院。當局指38人當場死亡，死亡人數其後升至44人，最少150名傷者被送院，當中18人情況嚴重。

當地傳媒起初指事件源於會場一處看台倒塌，但警方事後表示，事件是由現場過於擠逼引發，透露當時部分會眾滑倒，叠在其他參加者的身上，隨即引發連鎖反應，大部分死者是在疏散期間遭踩死或窒息致死。

美聯社/路透社/《以色列時報》

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