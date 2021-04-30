英國前脫歐黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）向來與美國前總統特朗普同聲同氣，法拉奇近日向英媒透露，他上周前往美國佛羅里達州海湖莊園探望特朗普，兩人暢談英美時事。法拉奇稱，特朗普正「非常努力地思考」2024年再參選總統，特朗普亦對英女皇早前喪夫感到難過。

法拉奇向英國《每日電訊報》披露，日前曾到海湖莊園，跟特朗普見面約1.5小時，形容是朋友間的私人聚會，談論過菲臘親王逝世、英國疫苗接種進展、美國郵寄選票制度等議題。

鼓勵特朗普再選 「魅力無人能及」

法拉奇表示，他在席間鼓勵特朗普2024年再次參選，當時向特朗普說：「你是唯一能做這事的人，你的魅力無人能出其右。」法拉奇形容特朗普有聆聽他的說話，並且「非常努力」地思考這議題，又指特朗普將作出重大決定。法拉奇又稱，特朗普對上屆大選舉行的方式感難過，並認為民主黨正轉向左翼。

特朗普和法拉奇亦談到已故菲臘親王，法拉奇宣稱，特朗普崇拜和尊敬英女皇的程度在世上無人能及，他對英女皇喪夫感到悲痛，亦很關注英女皇在菲臘親王喪禮上一人獨坐的畫面，又指特朗普熱愛英國。

法拉奇又指，特朗普同時讚揚英國的抗疫工作，並很高興聽見英國疫苗接種率持續高於歐洲，形容這非常好，亦證明特朗普支持脫歐是正確。法拉奇引述特朗普指，特朗普祝福英國首相約翰遜身體健康，並希望英美可繼續建立更緊密關係，簽訂自由貿易協定。

卸任後常打高球 「他很開心」

整體而言，法拉奇稱特朗普在卸任後身材清減了，但看來過得更好，形容特朗普如今常打高爾夫球，「他很喜歡，很開心」。法拉奇與特朗普見面當天，正值是特朗普夫人梅拉尼婭51歲生日，法拉奇透露特朗普對梅拉尼婭讚不絕口，特朗普當晚亦為太太慶祝生日。

法拉奇未來數周會造訪美國多州，參與名為「美國回歸」的保守派巡迴集會。他形容美國保守派對國家的撕裂和暴力感到不安，亦擔心拜登政府的施政，他呼籲保守派繼續努力準備明年中期選舉。

英國《每日電訊報》

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