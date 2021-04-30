北韓軍方據報已在近期成功測試偵察及攻擊型無人機，聲稱有能力深入南韓的重要軍事設施展開偵察行動，甚至可以執行「自殺式襲擊」任務。報道指，北韓軍方已從4月15日起開始量產，預計今年11月正式投入使用。

南韓網媒《Daily NK》報道，測試於4月10日展開，為期3天，在平安北道龜城方賢區的測試設施進行。除了研究人員和工程師，北韓軍需工業部、北韓國防科學院等政府部門亦派員觀察這項測試。

報道指，北韓軍方在4月15日、即已故領導人金日成冥壽前完成所有測試，並向領袖金正恩報告，已進行成功的最終戰術及技術數據穩定測試。

北韓軍方指，無人機能夠「深入前線地區精准偵察，並且可以執行「精確的自殺式襲擊」任務。軍方宣稱指無人機可以對南韓的重要軍事設施進行偵察行動，並針對設施啟動「鉗形攻勢」。鉗形攻勢是一種戰術，主要是將己方軍隊分成兩路，從兩個方向對敵方進攻。軍方計劃未來五年繼續研究並加強無人機的發展。

在今年1月的第八次全國代表大會上，金正恩視無人機的發展為國家的重要任務。據報金正恩亦對今次測試結果感到鼓舞，讚揚這次測試成功為促進北韓人民軍的發展和實力建立基石。

南韓網媒Daily NK

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