防疫不能開玩笑，不過台灣出生的網紅林啟晨（Josh Paler Lin）早前就與俄羅斯女友人在印尼峇里拍攝惡搞片段，俄女在臉上畫上假口罩後成功蒙混進入超市，違反當地防疫規定。影片上載到YouTube後引起民眾強烈不滿，當局決定將兩人驅逐出境。

林啟晨與女友人莉夏（Leia Lisha Se）想進入超市，由於女方沒有戴口罩因而被警衞攔下，二人於是返回車上，林啟晨在她臉上繪畫藍色口罩，再到超市竟然闖關成功。他把影片上載到YouTube後，隨即引起印尼民眾憤怒。

印尼實施嚴格的口罩措施，初犯者會被罰款100萬印尼盾(約540港元)，外國人再犯則會被驅逐出境。雖然二人是初犯，但鑑於情況嚴重，當局周五決定驅逐二人出境。印尼法律和人權部峇里島辦公室負責人馬尼胡魯克（Jamaruli Manihuruk）說︰「我們準備將他們驅逐出境，但必須等有航班飛回他們各自的國家，希望越快越好。」

拍片道歉也未能平息眾怒

有不少外國人選擇疫情期間留在峇里島，不返回自己國家，但因為防疫問題，峇里民眾已經跟外國人發生分歧，今次林啟晨的惡搞短片更加劇民眾不滿。在YouTube擁有340萬訂戶的林啟晨事後把影片下架，並與女性友人上載道歉影片，戴着口罩的他說︰「我製作這條影片是為了娛樂觀眾，因為我是一個創作人，娛樂大眾是我的工作。我們希望呼籲在印尼和峇里的所有人，為了大眾的安全和健康必須要戴口罩。」

疫情至今，印度共有160萬宗確診病例，至少4.5萬人死亡。

美國有線新聞網絡/中央社

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