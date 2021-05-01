根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.5億、死亡人數超過317萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,234萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.5萬。印度確診人數超過1,876萬，死亡人數超過20.8萬。巴西確診人數超過1,465萬，死亡人數逾40.3萬。法國確診突破567萬。俄羅斯、土耳其、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊拉克、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

美國逾1億人完成接種疫苗

白宮疫情統籌專員齊安茲（Jeff Zients）周五說，美國已有1億人完成接種疫苗。美國分發了2.37億劑疫苗，全國55%成年人接種至少一劑。美國的疫苗接種計劃去年12月展開，開始時接種率不穩定，到春季時才迅速提升，4月初達致高峯，現在又逐漸慢下來，因為想接種的人大多已注射了疫苗。

衞生團體現嘗試協助行動不便或仍對疫苗有疑慮的人進行接種。根據一個慈善基金會的數據，共和黨支持者較不願意接種疫苗，29%表明永不會接種，相對民主黨支持者只有5%，獨立人士9%。

世衞把Moderna疫苗列入緊急使用名單

世界衞生組織周五把Moderna疫苗列入緊急使用名單，讓不能自行評估疫苗有效性的國家，可盡快取得疫苗，並讓較貧窮國家可根據世衞「疫苗全球獲取機制」（COVAX）和其他國定捐贈取得該隻疫苗。

加州迪士尼重開 多項措施防疫

加州迪士尼樂園在閉館一年後周五首次重開，遊客進園前要量度體溫、戴口罩及不准與米奇老鼠擁抱。根據疫情指引，這個號稱為「世上最快樂的地方」只開放予加州居民，入場人數限最高容量25%，以保持社交距離。所有2歲以上的遊客都要戴口罩，以往與迪士尼卡通人物擁抱的慣常場面，通通禁止。樂園亦會暫停大巡遊和晚上的煙花表演，以免人群聚集。

印度疫苗接種計劃擴大到18-44歲人士

印度18到44歲人士，今日起可免費接種疫苗，而且可選擇自己疫苗種類。 印度先於3月1日開放60歲以上及45歲以上罹患糖尿病等綜合症高危險群民眾接種疫苗，接著在4月1日起開放45歲以上民眾接種疫苗。印度衞生與家庭福利部表示，政府將繼續為他們施打疫苗。

路透社/法新社/中央社

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