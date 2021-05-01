印醫院火災至少18死包括12染疫者

印度古吉拉特邦巴魯奇縣（Bharuch）一間醫院周六發生火災，導致至少16名染疫病人及2名護士死亡。

涉事醫院樓高4層，約有50名病人，初步調查起火原因是深切治療部的儀器短路引致。

孟買市郊一間醫院上周五亦發生火災，導致13人死亡，數天後馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）另一間診所亦有火災，導致22人死亡。

安理會反對緬軍暴力聲明因遷就中俄淡化用字

聯合國安理會周五一致通過一份東盟（ASEAN）所提及緬軍境內暴力的聲明，但因顧慮到中國及俄羅斯，措辭有所淡化。

報道指安理會在閉門會議中通過有關聲明，但西方國家不得不遷就中國與俄羅斯。聲明同時要求從東盟任命一名特使處理緬甸軍方於發動政變以來的危機，安理會聲明表示計劃應立即實施。

在中俄要求下，安理會刪去有關「再次強烈譴責針對和平示威群眾的暴力」和「再度呼籲軍方盡力克制」等文字。不願透露姓名的外交人員指，改動文字是為了「避免安理會失去團結到不妥的地步」。

北韓勞動黨青年組織除去金日成金正日冠名

北韓中央電視台報道，勞動黨青年組織「金日成-金正日主義青年同盟」的正式名稱已被改為「社會主義愛國青年同盟」。

報道指金正恩日前在第十屆青年同盟大會致函，表示「本屆大會作出了把青年同盟的名稱，改為社會主義愛國青年同盟的重大決定」。金正恩指新名稱「明確點出現階段革命過程中，青年運動的性質和任務」，「精煉地體現了現代青年人的理想和精神面貌，體現了組織本來的特點」。他又指「改名不意味我們青年組織發展金日成-金正日主義的總體目標和鬥爭課題發生變化」。

青年同盟是北韓除勞動黨黨員之外，14至30歲青年人和學生必須加入的青年組織，同盟成員據推測超過500萬人。

法新社／中央社／南韓《中央日報》

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