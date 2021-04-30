在美國備受年輕人歡迎的短片分享平台TikTok，宣佈母公司北京字節跳動(ByteDance)首席財務官周受資，將出任公司的行政總裁。而目前暫代TikTok行政總裁一職的總經理帕帕斯（Vanessa Pappas），轉任首席營運官。

美國前總統特朗普的政府去年試圖以國安理由禁制TikTok在美運作，並迫字節跳動把TikTok美國業務售予甲骨文(Oracle)和沃爾瑪(Walmart)。TikTok期間委任迪士尼前高層梅爾（Kevin Mayer）為行政總裁，但他只任職數月便辭職，帕帕斯8月起暫代行政總裁職位。

拜登上台後，重新檢視TikTok構成的國安威脅，暫緩向該公司施壓。市場研究公司eMarketer分析員威廉遜(Debra Williamson)說，雖然暫未清楚拜登政府會如何處置TikTok，但TikTok的新任行政總裁人選，顯示字節跳動現在面對的壓力，已比特朗普在任時緩和，「我認為字節跳動要放棄TikTok的憂慮或已減少」。

字節跳動創始人兼行政總裁張一鳴在聲明中說，周受資將集中「企業管治與長遠商業發展，而帕帕斯則負責公司運作」。

美聯社

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