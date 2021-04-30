以色列猶太篝火節人踩人意外，倖存者憶述事發經過，坦言以為會命喪於此。有目擊者表示，人們被拋上半空或推至地上，死者遍佈四處，身邊的人面無血色。

人形「漩渦」湧會場一角

24歲的德韋爾指，當時大批會眾湧往會場其中一角，形成一個「漩渦」，人們一排接一排地倒下。身處第二排的他表示：「我以為自己快要死掉。」另一名集會人士伊扎克則指：「我們當時在猜或者有可疑包裹，沒有人能想像會發生此事。」

倖存者戴維憶述：「我們正行去看篝火，突然一大批人湧出來。我們被他們夾着行。部份人被拋上半空，其他人則被推至地上。」「有一個孩子掐着我的腿，為他的性命而戰。我們在這個瘋狂且恐怖的人群中等待救援，過程長達15至20分鐘。太可怕了。」

目擊者佐哈爾亦指：「（事發時）人們都面無血色。」「我當時在露天座位下面，嘗試朝人群方向走，聽到上面不斷有砰砰聲，民眾都呼喊着『快逃、快逃，人們都死去了』。」「他們都倒下了，推撞並壓着彼此，我永遠不會忘記那些聲音，人們都被拋飛至半空。」

協助救援工作的阿維表示：「我剛坐下吃東西時，聽到有人尖叫。我們跑去幫忙，然後看到有人死了。起初只有約十名死者，現在就更加多。」僅受輕傷的邁爾則形容事發經過：「感覺就像過了一段很長的時間，死者遍佈我們身邊。」《以色列時報》/英國《衞報》