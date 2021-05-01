美軍和北約周六起開始從阿富汗終極撤軍，結束20年來的「永恆戰役」，惟塔利班未有保證不會在撤軍期間發動攻擊。塔利班發言人回應，領導層仍在仔細考量策略。

美國駐當地的2,500至3,500兵力和北約的大約7,000兵力周六開始撤出阿富汗，喀布爾和巴格拉姆空軍基地的上空有直昇機頻繁活動。美國駐喀布爾大使館上周亦開始撤走非必要員工。

塔利班發言人說：「我們對撤離的美軍說，你打了一場無意義的仗，並為此付上代價的同時，我們也為了解放作出重大犠牲。如果你幫助阿富汗重建和復原，阿富汗人會感謝你。」

阿富汗政府 塔利班衝突升級

塔利班繼續指拜登政府違反前朝特朗普政府的承諾，未有按協議在周六前完全撤走。自去年2月達成協議後，阿富汗政府和塔利班之間衝突升級，過去兩周已有逾百人被殺。東部羅加省周五就有自殺式汽車炸彈襲擊，至少27死110傷，不少是警員和正備試的高中生；一間醫院亦被波及，11名醫護受傷，暫時未有組織承認責任。

分析認為，如果美軍撤出後，阿富汗軍方與塔利班未能達成和議，前者將越加受壓。美軍參謀長聯席會議主席米萊就警告，最壞情況下阿富汗政府和軍隊或會崩塌，內戰和人道危機將隨之降臨。阿富汗總統賈尼就堅稱，政府軍「完全有能力」制衡塔利班，又指美軍撤出後，塔利班更沒有理由戰鬥，並把今次襲擊怪罪塔利班，指其「浪費機會、使局面變得更複雜」。

另外，外界關注塔利班會否在南部坎大哈省襲擊撤退中的美軍。不過據報塔利班與特朗普政府曾達成秘密協議，一直保護西方軍事基地免受其他激進組織攻擊，自去年協議達成後，確實未曾攻擊聯軍。惟塔利班疑未有按協議與阿蓋德割席。

美聯社/法新社/路透社/英國《泰晤士報》/美國有線新聞網絡

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