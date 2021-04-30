美國白宮宣佈，由於印度出現變種病毒及疫情嚴峻，美國由5月4日起限制來自印度的旅客入境，大部份非美國公民不可從印度進入美國。

白宮發言人普薩基說，政府是根據疾病控制及預防中心(CDC)的建議作出決定。印度周五新增逾38萬宗確診，令累計確診增至超過1,870萬宗，僅次於美國。周五新增病亡人數3,498人，死亡總數增至20.8萬人。專家相信確診和死亡數字均低估，但實際數字多少無法確定。

在美國向印度封關前數天，總統拜登曾與印度總理莫迪討論過疫情危機，並誓言會提供即時協助，包括運送治療藥物、快速測試劑、醫療氧氣和加快生產疫苗的物料到印度。美國首批援助物資已運抵當地，一架「超級銀河」（Super Galaxy）軍用運輸機載運400多瓶氧氣鋼瓶等醫院設備，以及近100萬個冠狀病毒快速檢測套裝送抵新德里。此外，CDC一隊公共衞生專家預料很快會到達印度，協助當地衞生官員減慢病毒傳播。

目前除印度外，美國亦限制中國、伊朗、歐盟、英國、愛爾蘭、巴西和南非的旅客入境。

美聯社/中央社

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