美國貿易代表辦公室(USTR)指出，中國未有完全履行在去年簽訂的首階段美中貿易協議中作出保護美方知識產權的承諾。

美國貿易代表辦公室周五發表的「特別301報告」說，美國一直緊密監察中國在履行首階段美中貿易協議的進展。報告指出，在知識產權問題上，中國去年有修訂專利法、版權法和刑法，並公佈數項規管知識產權草案，「但這些改革行動需要有效執行，而且並未作全面根本改變以改善中國的知識產權架構。」

美國特朗普政府與中國達成首階段貿易協議，當中北京作出一系列承諾，除了保護美國知識產權外，還包括對農業生物技術作出監管改變，以及承諾兩年內向美國購買約2000億美元(1.56萬億港元)產品。

美國貿易代表辦公室的報告指出，中國改革法例的有效性仍未明確，而存在已久的商標與仿冒商品問題仍未解決。報告又提到中國官員曾發表言論，指知識產權應與國家安全掛鈎，須發展本土創新。報告說：「有關言論及措施不禁令人擔憂強制技術轉移以及中國在執行保護知識產權措施上，會否對境內的外國知識產權持有人一視同仁。」

美國把中國列為知識產權執行問題的優先監察名單，與阿根廷、智利、印度、印尼、俄羅斯、沙地阿拉伯、烏克蘭和委內瑞拉看齊。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）本周初在參議院聽證會上表示，她的辦公室仍未與中國訂立高層磋商時間表，目前工作是要令中國履行首階段貿易協議承諾，包括購買美國貨。

路透社

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