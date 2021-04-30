美國白宮發言人普薩基(Jen Psaki)說，總統拜登已決定對北韓採取新策略，透過外交迫使該國放棄核武和彈道導彈，而非謀求與北韓領袖金正恩達成重大協議。

普薩基說，美國已完成檢討北韓政策，北韓完全非核化仍是目標，但她亦指出，過去四任總統都無法讓北韓斷然放棄核武，因此拜登的策略，是在近兩任總統的政策間取其中間路線。

共和黨籍前總統特朗普與金正恩舉行過3次峯會，但除了令北韓自2017年暫停試驗核武和試射洲際彈道導彈外，未能取得任何突破。民主黨籍前總統奧巴馬則拒絕與北韓有任何認真外交接觸，平壤方面亦沒有任何緩和緊張的行動。

普薩基說，拜登政府的策略並非要達成重大協議，也不全倚賴戰略耐性，反而是採取「經調校的實用方法」，以開放態度尋求以外交與北韓取得實際進展，加強美國與盟友的安全。北韓至今仍拒絕拜登政府的外交叩門，平壤希望美國與其盟友先撤銷經濟制裁。

普薩基沒有透露政府下一步行動細節。拜登兩星期前會見日本首相菅義偉，5月21日又會在白宮會見南韓總統文在寅。監察北韓問題的網站38 North總監杜安(Jenny Town)說，拜登政策的大致框架至今看來尚好，「但更多細節對評估政府新策略有多成功是大有幫助」。

路透社

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