（北美通訊）美國總統拜登就職100天，美國人都有不同評價，根據蓋洛普（Gallup）的調查，支持率達57%。《華爾街日報》特別走訪在11月的選舉中，差距最窄的賓夕凡尼亞州北安普敦縣（Northampton County），訪問了三十多名居民，了解他們對新總統的看法，以及作出評分。結果發現和選舉結果差不多，支持和反對的各走極端。

在相隔兩個街區的兩位店主，正好反映了北安普頓縣居民如何意見分歧。對於拜登新政，剛於10月在市中心開了一間盆栽店的40歲民主黨人德洛倫佐（Jenny DeLorenzo）形容，「我感覺我終於可以再次呼吸」。但54歲開五金店的共和黨人韋克海塞爾（Barbara Werkheiser）就說，想不起有任何她喜歡的拜登新政，相反令她更懷念舉止粗魯的特朗普，「人們普遍認為特朗普是衰人，但他是個做到事的衰人。」

北安普敦縣位於費城和拜登度過童年的斯克蘭頓（Scranton）之間，貼着賓州邊界毗鄰新澤西州。人口只有30萬，縣內結合了城市、鄉郊和農村。在總統選舉中曾經兩次支持奧巴馬、2016年支持特朗普，再於2020年支持拜登。拜登在大選中險勝的四個州分，喬治亞州、阿利桑那州、威斯康辛州和賓州當中，以北安普敦選區的差距最少，不足1萬票。在大約17.1萬張選票中，拜登以49.78%勝出，而特朗普則取得49.05%。

在《華爾街日報》訪問的三十多人中，對拜登的評分，最多的是B、D和F，沒有人評C。大部份受訪的共和黨人仍然堅持拜登竊取了選舉。該縣最大城市伯利恆（Bethlehem），民主黨籍的市長唐切斯（Robert Donchez）表示，受惠地區的多元化經濟，城市未有受到疫情太大打擊。他讚揚拜登對城市的支援，但亦擔心拜登的政治前途，「北安普敦許多工人都憂慮大批移民湧入會被搶飯碗，而對拜登而言，邊境危機是非常敏感問題，亦是他必須要解決的。因為很現實，很多州的選舉結果都非常接近，而現在這問題正為他帶來負評。」

賓州人對拜登的評價，可能會影響到明年舉行的中期選舉，屆時會選舉州長、共和黨籍參議員圖密（Pat Toomey）不再尋求連任後空出的議席以及多個眾議院議席。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）