上月初美國馬里蘭州一間同時生產阿斯利康（AstraZeneca）和強生（Johnson & Johnson’s）疫苗的廠房，被揭混淆了兩款疫苗的原材料，涉事上千萬劑疫苗亦報廢。加拿大政府公佈，發現首批運抵的30萬劑強生疫苗部份是由該工廠生產，決定暫停原定下周開始的強生疫苗接種計劃。

美國食品及藥物管理局（Food and Drug Administration）在上月初指，位於馬里蘭州最大城市巴爾的摩的生產商Emergent Biosolutions廠房在清潔和消毒程序上違規，可能導致交叉污染。FDA下令廠商在糾正問題前暫停生產疫苗，已生產的1500萬劑強生疫苗報廢。

較早前加拿大衞生部門確認150萬劑由該廠商生產的阿斯利康疫苗是安全可使用，但未知廠商亦有生產運往加拿大的強生疫苗。衞生部門指已證實該廠房負責強生疫苗生產程序的一部份，半製成品會移送去其他地方完成工序。

加拿大原本下周開始讓國民接種強生疫苗，現時叫停計劃。部門正向FDA和強生旗下藥廠楊森製藥（Janssen）尋求建議，再決定周三運抵加拿大的30萬劑疫苗是否合乎安全要求。

美聯社

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