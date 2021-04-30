印度疫情極為嚴峻，德國之聲評論員穆克霍珀耶（Ankita Mukhopadhyay）認為，新德里政府本有足夠時間為新一波疫情作準備，但當局玩忽職守釀成大錯，印度政府必須公開認錯。

穆克霍珀耶指出，執政印度人民黨（BJP）曾有一整年時間準備新一波疫情，但到了2021年初卻越來越自滿，染疫者隔離中心被拆除，社交距離等措施取消。但只要看其他國家便會知道印度早晚會爆發疫情，當地醫療系統難以應付，專家多年來一直有警告。

然而，總理莫迪（Narendra Modi）只稱讚政府如何抗疫，但未有說明如何支持資金不足的醫療系統。英國首相約翰遜早前因印度疫情升溫而取消訪印，穆克霍珀耶說：「真很遺憾，不久前，英國首相約翰遜未獲機會訪印。若能成行，他本會看到什麼？他會看到，在這個國家，沒人在意社交距離，幾乎沒有人戴口罩，或遵守任何防疫規定。」她認為當局把所有錯誤歸咎反對派和非人民黨執政的地區政府，從而危害到所有生命。隨着變種病毒出現，專家及醫生早已警告會爆發新一波疫情，很多民眾相信當局會有所應對，但政府卻對之置若罔聞。

印度醫療資源短缺，穆克霍珀耶形容新德里所有醫院人滿為患，很多人未能獲得病床，每張可用病床都有一名以上病人，那些沒有床位的人最後死在走廊或救護車，黑市商人囤積起氧氣瓶和藥物，無辜的人不得不籌集數千盧比，只為購買最基本的生活用品。穆克霍珀耶也是新一波疫情的受害者家屬，她的公公因未能及時送院而去世。

穆克霍珀耶認為，印度的危機管理可說是世界上最糟，但在這個時候莫迪政府卻依舊為有成千上萬人參加的選舉集會出資，而不是把錢用來拯救生命，形容：「當局恬不知恥，仍拒絕公開承認錯誤」。曾染疫的前總理辛格（Manmohan Singh）緊急表示，願提供咨詢，卻被婉拒。她續指，民眾必須就抗疫失敗在下次選舉懲罰現有政府。

德國之聲

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