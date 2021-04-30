印度最近疫情再次肆虐，作為疫苗生產大國，印度現時只有少於10%人口注射了疫苗。歐美各國紛紛表示會施以援手，美國承諾向印度供應疫苗原材料，首批援助物資已於周五早上送抵。英國廣播公司分析指，當地的疫苗生產商長期面對疫苗原料短缺問題，導致難以迅速提高產量應對需求。

美國提供疫苗援助 首批物資周五送抵

美國最近宣佈有6,000萬劑牛津/阿斯利康疫苗可跟外國分享，總統拜登周二表示，正與印度政府商討向其供應疫苗。美國政府亦會供應印度產Covishield疫苗原料、藥物、快速檢測套裝、呼吸機、防護裝備等。首批物資已於周五送抵，包括逾400個氧氣樽、近1億套病毒檢測包和其他醫院設備。

印度最大疫苗生產商「印度血清研究所」（The Serum Institute of India）負責生產「Covishield」疫苗，研究所曾一度投訴原料短缺，難以進口細胞培養、單次性導管及專用化學品。不過，行政總裁普納瓦拉（Adar Poonawalla）最近表示，已找到方法生產「Covishield」疫苗，但仍面對「Novavax」的原料問題。

利物浦約翰摩爾斯大學的疫苗供應鏈專家希夫林（Sarah Schiffling）表示，藥物供應鏈是非常複雜及專門，「即使全球需求很高，新供應商也無法如其他行業般迅速崛起，或者至少這些新供應商不會獲信任」。

除了印度血清研究所，該國另一主要疫苗生產商「巴拉特生物技術公司」（Bharat Biotech）都承諾為印度政府生產疫苗。根據俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund），印度每年將生產8.5億劑疫苗，以供應本地及海外。

產量難提升 緊急批准進口及使用多款外國疫苗

然而，印度血清研究所暫未能提高產量應付需求，公司1月時指它們每月生產6,000萬至7,000萬劑疫苗，包括「Covishield」及「Novavax」疫苗，但要達到每月1億劑的生產目標，則要推遲到6月。研究所去年原本同意供應2億劑疫苗予世衞的Covax全球疫苗分享計劃，包括預期在2月至5月付運首批1億劑，但數據顯示僅付運了3,000萬劑疫苗。

印度當局甚至在3月停止出口大量「Covishield」疫苗，僅供應部份疫苗予Covax計劃及少數國家。而當局亦已批准從外地進口輝瑞、Moderna及強生（Johnson & Johnson）疫苗，即使相關藥廠仍未在印度提出緊急使用的申請。另外，印度藥品監管當局最近批准俄羅斯「衞星五號」（Sputnik V）作緊急使用，希望一解燃眉之急。

英國廣播公司

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