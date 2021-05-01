（北美通訊）不少國家或地區近年都致力推廣綠色殯葬作為一種更環保及可持續處理先人骨灰的方式，但美國正引入更加環保的「堆肥葬」，將遺體有機還元及分解成土壤。科羅拉多州議會周二通過法案，允許將人類遺體進行堆肥，以代替傳統的土葬和火葬。若獲州長簽署，將使科羅拉多州成為繼華盛頓州後的第二個「堆肥葬」合法化州分。

法案在科羅拉多州參議院中得到民主共和兩黨的支持，而在眾議院則有18票反對，全來自共和黨。有份提出法案的共和黨籍州議員索珀（Matt Soper）指出，反對者主要認為「堆肥葬」有欠尊重，部份人則因為宗教理由提出反對。但索珀個人認為，法案旨在提供多一種選擇，而不是要求支持。在他的選民中，不少來自農業界，都很喜歡死後與自己出生和成長的土地建立聯繫的想法。

他指出，科羅拉多州是對殯葬規範最少的州分之一，因此是推行「堆肥葬」理想州分。堆肥過程大約需時30天，而根據新法例，出售人類遺體堆肥生產的土壤，或將這些土壤用於種植人類食用的食物都屬違法。他也向科羅拉多州自然資源部了解過，將這些土壤撒在公共土地是合法的。

法案尚待州長波利斯（Jared Polis）簽署才能成為法律，而波利斯已於周四預告將會簽署，意味着科羅拉多州將會成為第二個「堆肥葬」合法化州分。他在聲明中表示，沒有事情比自己決定死後如何處理遺體更具個人意義，而法案讓個人多一種選擇。

華盛頓州早於2019年已通過「堆肥葬」法例，而俄勒岡州、加州和紐約州也有議員提出類似法案。於華盛頓州經營「堆肥葬」的殯葬公司Recompose，其創辦人兼行政總裁斯佩德（Katrina Spade）周三表示，他們正在丹佛地區尋找合適場所，若法案獲正式生效，他們將會在此開設提供50個分解設施的公司。

斯佩德表示，「堆肥葬」比傳統的土葬和火葬減少約1,000公斤的一氧化碳排放。根據Recompose網站的介紹，進行「堆肥葬」的遺體，會放置在一個底部鋪上木屑、稻草的鋼棺內，經30天由微生物分解化成肥料。每具遺體可堆成約0.836立方米土壤。

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