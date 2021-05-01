近年巨嬰越來越常見，英國一名21歲新手媽媽早前誕下的女嬰便重近13磅，是英國有紀錄以來第二重的初生嬰兒。她坦言在女兒出生前，醫生還一度以為她懷了孖胎。而由於嬰兒實在太「巨大」，令到媽媽腹部肌肉撕裂，目前都無法抱起女兒或哺乳。

新手媽媽坎伯蘭（Amber Cumberland）在4月16日誕下女兒艾米利亞（Emilia），女嬰體重達12磅14安士，成為英國史上第二重初生嬰兒。史上最重出現於2012年，嬰兒體重達到14磅4安士。

坎伯蘭憶述在懷孕32周時，檢查結果顯示胎兒大小已經相等於一般36周大胎兒，「醫生在懷孕時還認為是雙胞胎，因為她很巨大，即使我們在超聲波檢查中只能看到一個胎兒」。

而女嬰出生比預產期遲了將近兩星期，由於她陣痛了24小時仍未能自然分娩，終要剖腹生產。坎伯蘭的22歲丈夫喬伊（Scott Joy）在女兒出生前，在醫院外停車場足足等了42小時，因為根據英國當時的防疫規例，他要待至妻子差不多分娩，才可進入醫院。

初生巨嬰如小童 吸引護士拍照打卡

坎伯蘭說︰「當她出生後，喬伊（丈夫）一臉疑惑，所有醫生亦震驚地互望及大笑，他們將女兒遞給我看時，更說『恭喜，你生了一個小童』。」

坎伯蘭稱，由於女兒太巨大，要勞動兩個人把她抬出來，「我們帶來的衣服都不適合她穿，幸好我們早預備了一些0至3個月的衣服，而醫護人員更要往兒科替她張羅較大的尿片」。而巨型的艾米利亞甚至吸引了醫院其他護士來觀看，並與她合照留念。

胎兒太大 令媽媽腹、臀、腿部受損

坎伯蘭表示，由於自己肚子太大，令她的腹部肌肉完全裂開，而胎兒的體重令她臀部和腿部也出現了嚴重的坐骨神經痛和神經受壓。她躺在床上時，如果沒有丈夫幫助根本無法翻身。

她分娩後一周，身體情況才開始好轉，目前正等候接受物理治療，以幫助治療嚴重撕裂的腹部肌肉，「我不能抱艾米莉亞或哺母乳，因為她太重了，而我的器官沒有任何保護，但是我正在逐漸好起來」。

英國《每日鏡報》

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