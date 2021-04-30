美國魚類及野生動物管理局上周在底特律河捕獲一條重108.8公斤(240磅)的巨型鱘魚，相信牠已超過100歲高齡。

管理局周五在Facebook說，該條「現實生活中的河怪」長2.1米(近7呎)，「根據其體積和圓周，相信是雌性，已在我們的河流中游弋了超過100年」。上載Facebook的鱘魚照片，瞬間被分享逾2.4萬次。在量度體重和長度後，管理員迅即把魚放回河中。

據密歇根州自然資源部的資料，雄性鱘魚一般壽命55年，雌性則達70-100年。管理局3名研究員上周四在底特律河進行鱘魚周年研究時，在南面水域捕捉到該條鱘魚。他們當時是以鱘魚愛吃的急凍圓蝦虎魚作餌，魚上釣後，他們花了6分鐘才能用魚網把牠撈到船上。

其中一名研究員說，魚上釣後，已感覺非常墜手，當慢慢把牠拉近船身，牠變得越來越大。另一名研究員說，該條鱘魚已筋疲力盡，因此沒有太大反抗。

在密歇根州，湖泊鱘魚被列入瀕危物種，釣魚人士每年只可釣一條達到一定大小的鱘魚。而在底特律河捕獲的所有鱘魚，都需要放生。

美聯社

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