印度疫情屢創新高，並出現本土變種病毒，情況危急，多個鄰國包括巴基斯坦、尼泊爾和斯里蘭卡每日確診數字亦見上升，孟加拉則趨緩。

尼泊爾每周的感染率比4月初時上升14倍，情況令人憂慮。當地上月1日的單日確診數字是150多宗，但自18日起錄得單日確診數字已超越1,000宗，到20日達1,667宗，而至本周三的單日確診更已上升至4,774宗。巴基斯坦和斯里蘭卡的確診數字亦見上升，不過升勢沒那麼嚴重，相比起歐洲和南美洲國家，這些國家的感染率也低得多。

專家質疑印度鄰國確診「報細數」

烏拉圭是目前的疫情熱點，尼泊爾的確診率只是烏拉圭的14%。不過就如印度，專家認為這幾個鄰國的數字都有「報細數」之嫌，主要是因為檢測能力不足。在印度這四個鄰國，大約每5至17次檢測就有一宗確診，而英國則是每400次檢測才發現一宗確診。

這些國家的死亡個案亦有上升，不過仍然低於全球平均數字，每100萬人少於5人死於疫情，但由於檢測能力有限，相信實際數字會更高。

尼泊爾每10萬人分配1.1萬劑疫苗

同樣地，這幾個國家民眾獲得疫苗的數字比起富裕國家亦屬偏低。在尼泊爾每10萬人約分配到1.1萬劑疫苗，斯里蘭卡相若，但巴基斯坦每10萬人只有743劑疫苗。以英國計每10萬人有7.4萬劑疫苗。

印度是疫苗主要生產地，但由於自身難保，最近暫停出口疫苗希望盡快遏止國內疫情，孟加拉的疫苗就是主要依靠印度，向多間工廠購買3,330萬劑疫苗，目前大約1/3已付運。斯里蘭卡的一半疫苗同樣來自印度，目前只收到12%。

英國天空新聞

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