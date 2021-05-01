美國1月國會之亂後，時任總統特朗普被指為煽動支持者的罪魁禍首，被Twitter等社交平台停用賬戶，引起社交媒體過度干涉言論自由的爭議。佛羅里達州兩院本周通過新法案，限制社交媒體封鎖政客賬戶的權限，最多只可凍結14天，違者每天重罰最多25萬美元（195萬港元），只待共和黨州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）簽署後正式落實。

民主黨質疑為特朗普而設 共和黨否認

特朗普今年初遭到被Twitter 、Facebook 和 Youtube等主要社交平台停用賬戶，除了被指煽動國會之亂，他在去年大選後持續宣稱存在選舉舞弊，也是原因之一。特朗普卸任後遷往佛羅里達州居住，並跟當地共和黨人友好，令批評者質疑法案是為特朗普而設。

民主黨的州眾議員史密斯（Carlos Guillermo Smith）在辯論時曾稱：「停止煽動針對我們共和國的叛亂。我們如今聽到這項法案，只因在特朗普煽動美國國會暴動、並導致五人死亡後，Twitter把特朗普踢出平台。」共和黨的州眾議員斯奈德（John Snyder）則反駁：「這並非關乎特朗普，而是關乎2,200萬佛羅里達州人和他們因第一修正案而享有的權利。」

關注組織稱法案損社交媒體言論自由

不過，關注組織「NetChoice」行政總裁德爾比安科（Steve DelBianco）亦高舉言論自由之名，質疑法案是損害了社交媒體公司的言論自由。他說，第一修正案明文規定政府不可規限個人或企業的言論，但今次的政府行為將強迫私營社交媒體去載有一些違反後者政策或偏好的內容。

德爾比安科更稱︰「試想像，政府要求教堂在其社交媒體上，容許用戶留言或廣告商寫下倡議墮胎的訊息。」他又認為，這猶如要求社交平台放置他們不接受的內容，擔心如法例生效，社交媒體移除不當帖文亦可能承受被控告的風險，日後更難封鎖垃圾訊息。

不過，法案同時豁免擁有和營運主題樂園或娛樂場所的巨企，例如迪士尼，惹來虛偽的批評。民主黨的州眾議院議員利恩德（Andrew Learned）質疑︰「如果Facebook 買下一個主題樂園，是否就會令我們無法規管在Facebook 上的事務？」共和黨的英格利亞（ Blaise Ingoglia）認同有此漏洞，如Facebook 在佛州法章的定義下擁有一個主題樂園，便可獲豁免。雖然議案已在兩院通過，但不排除科網公司會挑戰法案是否有違憲法基礎。

英國廣播公司／美國《國會山報》

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