英國皇家鑄幣局（The Royal Mint）公開一枚來自「The Queen’s Beasts」系列的巨型紀念金幣，金幣重達10公斤，是鑄幣局逾1,100年來鑄造的最大枚紀念金幣。

皇家鑄幣局形容該金幣是「傑作」，它闊20厘米，面額為1萬鎊（約10萬港元），上面有獅子、獨角獸及龍的圖案，用上400小時製造，單計拋光過程就用上4天。

這枚紀念幣的生產過程結合傳統及先進鑄幣科技，例如用雕刻機切割出複雜的設計。鑄幣局只製造了1枚這款金幣，並以6位數英鎊賣予一名神秘買家。「The Queen’s Beasts」系列靈感來自女皇1953年在西敏寺加冕儀式中十大守護神獸雕像。

另外鑄幣局也鑄造了較小的紀念金幣，包括面額5鎊（50港元）、售價為13鎊（130港元）的金幣。

皇家鑄幣局部門主管麥克萊寧（Clare McClennen）指新幣為「鑄幣訂下新標準」，「證明了我們團隊的專業知識、工藝和技術」。

英國天空新聞

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