印度近期疫情顯著惡化，新增感染宗數增加之快被外媒形容如同「海嘯」，染病人數暴增亦令當地醫療體系備受壓力，氧氣及呼吸機等物資嚴重短缺。本文將透過以下圖表，整合目前印度疫情困境，亦會剖析印度作為疫苗生產大國，何以仍需要外國援助？（詳見另文）

印度在去年秋季的首波疫情高峯後，新增感染數字一直下降，直至2月一度見底，但3月中下旬開始再度回升，並在4月顯著急增，上周每天新症數字均逾30萬。當地新增感染個案4月底連日創新高，周四再增逾38.6萬人感染、3,501人死亡，死亡數字近日持續在疫情爆發以來的高位徘徊，且專家估計仍有大量感染個案未被發現，甚至有專家指印度或有5億人已染病。

陽性比率達兩成 分析：反映社區多隱藏患者

感染數字被低估的情況，從病毒測試呈陽性反應的人數比率可窺看一二。印度近日進行病毒測試時，陽性比率大幅攀升至約20%，遠超世衞對放寬防疫措施設立的5%指標，亦可推斷社區存在大量已感染、但未接受測試的帶病者。病毒學者估計，印度未來兩至三周感染率仍會繼續上升。

隨着染病人數急增，印度醫院亦面臨巨大壓力。單是德里地區已有近2萬人留醫，雖然近日留醫人數升幅大為減慢，但實際上更可能是各間醫院已經飽和，無法再讓更多人留醫。不少患者親屬走遍多間醫院，甚至找足3天都找不到醫院可以接收病人，部分患者未及接受治療便死在醫院門外。

印度政府周一宣佈向平民開放部分軍事醫院，並調派退伍軍醫支援抗疫，當地亦有4,000列鐵路車廂被改裝為臨時醫院，收容病情較輕的患者，估計可提供6.4萬張病床。另外，多間體育館及宗教場所亦獲改裝，提供簡單醫療設備，但部分病床其實只是紙皮。

九成氧氣供應改醫療用途 仍面臨短缺

除了病床，印度亦面臨醫療物資極度不足，當中以氧氣短缺最為嚴重。最新數字顯示，印度氧氣需求近期正以每天6%至8%速度迅速增長，目前每天需要超過1,300萬立方米氧氣，是中低收入國家當中最高。

印度氧氣供應量約為每天7,500噸，過往只有約15%氧氣用於醫療，其餘均是工業用途，自第二波疫情爆發後，當地已有近90%氧氣作醫療用途，但仍未能滿足需求，不少人自行到街頭搶購氧氣樽。

印度政府為改善國內氧氣分配，實施名為「氧氣快車」的新計劃，運用國內鐵路路線，向德里、孟買以及北方邦首府勒克瑙等需求最高的大城市運送氧氣，空軍亦加入協助從軍事基地向城市輸氧。當局同時稱將釋出軍方儲備的氧氣，並已批准興建逾500間氧氣工廠。而印度最大氧氣生產商林德集團（Linde Plc）亦為解除危機出一分力，預定氧氣產量5月可增加25%，協助紓緩氧氣供應不足的情況。

英國廣播公司／路透社

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