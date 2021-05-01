印度疫情連日大爆發，氧氣等醫療物資嚴重不足。孟買市政府宣佈由於疫苗供應短缺，全市疫苗接種中心周五起關閉3天，當局會在疫苗供應恢復後通知已預約人士。多款藥物供應同樣嚴重不足，更出現黑市炒賣，被視為有助治療COVID-19的抗病毒藥瑞德西韋（Remdesivir）炒價動輒達1,000美元（約7,800港元）一劑，較正常高20倍。

近期印度疫情加劇後，接種中心連日大排長龍。市內最大的接種中心周四上午已有數百人排隊，有排隊的長者坦言在目前疫情下，沒人能確保人們能否獲接種疫苗，於是早早到場。然而排隊人士未有保持社交距離，變相令接種人龍成為另一播毒溫床，當局呼籲公眾即使接種中心稍後重開，也不要在中心附近聚集，接種時應佩戴兩層口罩。

孟買原定周六起把疫苗接種組別擴大至18至44歲人士，當地官員表示由於疫苗不足，現階段仍會維持只讓45歲或以上人士接種的措施，但未再訂下擴大接種年齡層的具體日期。

黑市商人收錢後走數

隨着染病人數激增，藥物需求同樣大升，多間政府診所外有大量病人親屬輪候買藥，但成功買藥者寥寥可數，部分藥物亦未獲當局正式批准上市。藥物黑市遂應運而生，當地義工薩蘭（Siddhant Sarang）形容，人們往往拿着一大篋現金與黑市商人交易，每篋約有20萬至30萬盧比（約2.1萬至3.1萬港元）。

新德里居民波達（Ashish Poddar）的父親早前感染COVID-19，病情迅速惡化，波達焦急下以近1,000美元（7,800港元），向黑市商人購買瑞德西韋及抑制免疫反應的藥物托珠單抗（tocilizumab），但波達在醫院門外苦等數小時，黑市商人始終沒現身，本來打算用作冷卻藥物的冰塊都融成水，他的父親亦撤手塵寰。波達坦言寧願黑市商人早說明不會前來交收，「那麼我還可去其他地方搜購」。

絕望下放手一搏 追捧療效成疑「萬靈藥」

印度製藥業發達，屬全球最主要藥物生產國之一，大多數處方藥物均可輕易購得，去年9月印度瑞德西韋產量一度高達240萬劑，但此後因印度感染數字回落，藥廠亦隨之減產，同時銷毀過期藥物庫存，當第二波疫情爆發後，藥廠亦遲至3月才重開生產線，導致如今供應嚴重不足。

一些療效不明的藥物同樣備受追捧，包括早已被世衞列為「強烈建議不要使用」作治療COVID-19的羥氯喹（hydroxychloroquine）及伊維菌素（Ivermectin）等。當地專家傑薩尼（Amar Jesani）指出，印度醫生習慣把某些藥物吹捧為「萬靈藥」，加上感染宗數暴增，都使人們抱着「即管一試」的心態試藥。

37歲的巴德瓦杰（Stuti Bhardwaj）雙親近日出現呼吸道感染症狀，但連病毒測試也因人太多而無法進行，她只好聽取醫生建議試用羥氯喹。巴德瓦杰坦言明知道羥氯喹有效果的機會很低，但仍要一試，她的父母用藥後也未見起色，「我的父母快要死了，我已經很絕望」。不過醫護人員警告，抗病毒藥物和類固醇都存在副作用，強調藥物「不是維他命丸」，促請公眾三思。

美聯社/印度新德里電視台/India Today網站

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）