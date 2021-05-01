（北美通訊）加拿大安大略省第三波疫情持續惡化，安省省長福特（Doug Ford）要求總理杜魯多協助抗疫，以減少輸入個案和防止變種病毒進入加拿大。不過杜魯多未有聽從福特建議的，對從陸路入境旅客實施強制檢疫，或要求跨省的飛行旅客進行檢測，而是宣佈會考慮福特未有提出的暫停國際留學生進入安省。

杜魯多周五於記者會上表示，應安省要求，他正考慮暫停國際學生進入安省。他指出，沒有其他省份要求採取這項措施，聯邦政府將與安省「正式」商討細節。

福特的辦公室在幾個小時後發出聲明，表明未有就暫停國際學生進入安省提出「正式」要求，但期待聯邦政府提供減少輸入個案和防止變種病毒進入加拿大的解決方法。

安省一間大學上周發現，來自12個不同國家的12名學生中，部份人檢測呈陽性。其後有醫生向《星報》透露，於禁止直航前入境加拿大的兩名來自印度學生，驗出感染變種病毒。這名醫生表示，對於大學繼續從疫情嚴重家國家招收學生感到沮喪，批評大學視國際學生為搖錢樹。而許多學生付高昂費用到加拿大只是旨在體驗學習過程和體驗文化，其實在網上學習也相差無幾，根本不應入境。

根據加拿大統計局數據，安省的國際學生數目於2019年，疫情爆發前，超過30萬名，幾乎佔全加拿大總數的一半。目前未清楚會有多少學生會受影響。

至於福特提出的多個防疫措施的要求，杜魯多都拒絕，包括強制由陸路入境的旅客入住酒店三天進行檢疫，以及要求從其他省份坐飛機進入安省的旅客需提供檢測呈陰性的證明。他堅稱，陸路入境旅客未有帶來太大風險，「雖然不是零宗，但從陸路邊境輸入的個案比例非常少」，強調陸路邊境措施已有效堵截輸入個案。他又強調，許多事情都在福特的能力範圍之內，例如像其他省一樣加強跨省旅遊限制。

但目前正自我隔離的福特認為邊境的檢疫措施仍然不足。他表示，若他有權力，就會立即關閉皮爾遜機場（Pearson airport）。「我有權的話我會關閉陸路邊境，只容許必要人士和車輛入境。因為我會全力阻止變種病毒進入加拿大，並帶來第四波疫情衝擊。」

安省政府在本周初已向聯邦政府發信，安省衞生廳廳長葉麗雅（Christine Elliott）和安省檢察總長瓊斯（Sylvia Jones）在信中要求，四個與美國連接的邊境城市，包括尼亞加拉（Niagara）、温莎（Windsor）、薩尼亞市（Sarnia）和普雷斯科特（Brockville）必須「立即行動」，加強邊境措施以遏止變種病毒傳播。

葉麗雅和瓊斯又引用穿越美加邊境的國際旅客繞過檢疫措施的新聞報道，表示邊境檢疫措施薄弱，令變種病毒傳播風險增加。「過去兩周，超過15萬人經陸路進入加拿大，其中有些人是來自目前被禁止航班入境加拿大的國家。這不止是安省問題，而是整個加拿大的問題。」

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