以色列去年因疫情取消篝火節的慶祝活動，今年衞生部門也不贊成復辦，即使逾六成以色列人已接種疫苗，但面對新變種病毒的威脅，還是擔心疫情隨時大幅反彈。可是總理內坦亞胡據報不想再得罪極端正統猶太教政黨，結果釀成今次大禍。

當局不禁慶祝，衞生部長普雷絲惟有呼籲減少前往莫蘭山，又跟警方實施人流管制，包括只容持「綠色通行證」的疫苗接種者參加，每次不能多於一萬人圍繞篝火，進入約哈伊陵墓朝聖更限每人逗留數分鐘等等。

不過，面對十萬名狂熱猶太教徒報復式慶祝，這些管制完全不管用，現場5,000名警察根本無法逐一檢查朝聖者的「綠色通行證」。至於篝火節會否成為疫情再爆發的溫床已是後話，事實上在未發生人踩人之前，現場情況已經不太妙，救護站指共148人需接受初步治療，大部份是暈倒、心臟病發、虛脫和受輕傷。

目擊者指警鎖通道肇禍

另外，警方的應變手法也備受批評，現場目擊人踩人的舒密爾指當時警察封鎖了一條由篝火往下走的陂道出口，結果在入口越來越多人湧入下，人潮便如骨牌倒下。網上又流傳影片顯示，有警員制止民眾疏散，亦有疏散通道側門被鎖。但警方發言人表示，案件正在調查當中，不宜過早下判斷，有報道指警方當時是設法阻止互相踐踏的情況，蔓延至其他分隔區域。

《以色列時報》