巴西COVID-19病歿人數突破40萬。該國參議院前日通過議案，允許在爆疫期間暫停相關疫苗、測試和治療方法的專利權，在緊急狀態下發牌予本土機構生產這些物資。

總統反對 恐礙疫苗談判

議案現交由眾議院審理，若獲通過，已安排在巴西生產的阿斯利康和科興疫苗或受影響。其中一名支持議案的參議員特拉特稱「我們不能日復日被動地看着3,000至5,000人死亡，機會在這裏，我們一定做好本份」。總統博爾索納羅則大力反對議案，擔心會妨礙與疫苗生產商談判。

巴西衞生管理局拒批緊急使用俄羅斯疫苗「衞星五號」的風波則繼續發酵。管理局前日表示決定是基於生產商自己提供的數據，否認指腺病毒會複製一事是散播假消息，強調生產商可再提交改正的數據，他們對批准這款疫苗持開放態度。

腺病毒載體是「衞星五號」疫苗應用的技術，它們因基因經修改而不會複製。惟管理局日前指其增強劑中的腺病毒「有複製能力」，遂拒批使用，生產商其後威脅控告當局毀謗。

另外，俄羅斯已生產第一批17萬劑動物用的COVID-19疫苗Carnivac-Cov，多國企業都感興趣，期望它能遏止病毒在人與動物之間傳播。路透社