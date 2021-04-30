美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）說，美國不會視中國在氣候變化議題上的合作為恩惠，而且目前還未清楚北京會否全面履行減排承諾。

中美關係近年陷入低谷，氣候變化是兩國均表示可合作應對的少數議題之一。美國總統拜登上周在世界地球日與包括中、俄在內40位世界領袖召開一連兩日的視像氣候峯會，中國國家主席習近平會上重申去年承諾，碳排放到2030年封頂，2060年達碳中和，加上會在2026至2030年開始減少燃煤。

但美國官員表示北京在氣候方面的合作，不會令美國在經濟和侵犯人權等問題上向中國問責放軟手腳。沙利文周五在一個安全研討會上說：「我們不會把中國在氣候變化上的合作視為北京對美的恩惠，從而互換合作。我們認為為氣候變化出一分力，是每個大國的責任。」他又說，中國會否願意全面合作，仍是未知之數。

中國官員曾表示應對氣候變化是全人類的共同事業，不應該成為全球兩個最大經濟體的地緣政治的籌碼。沙利文表示，拜登3月中與日本、印度、澳洲領袖舉行「四方安全對話」（Quad）視像峯會，是上任百日其中一項最大成就。他說：「峯會結果是創造更佳的環境氛圍，有效地制約中國的行為、活動和野心。」

路透社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）