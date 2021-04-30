（北美通訊）世界衞生組織（WHO）上月30日發表有關COVID-19病毒源頭調查報告，但結論存疑，惹來國際批評；一班國際科學家和學者周五再次發出聯署信，要求世衞深入調查病毒源頭，以釐清病毒最初的傳播方式和時間。

世衞組織專家小組於今年1月至2月期間、即中國武漢出現首宗病例一年多後，前往武漢，與中國政府合作調查病毒源頭。由於調查被中國當局阻撓及遭到延誤，報告沒有為病毒來源提供結論，連向來被指立場親中國的世衞秘書長譚德塞（Tedros Adhanom），亦批評報告不全面，沒有找出病毒起源。

最新一封公開信，由25位專長涵蓋遺傳學、數據研究、生物製藥等科學家和學者聯署，美國智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）資深研究員孟天行（Jamie Metzl）、法國群體遺傳學專家科蒂爾（Virginie Courtier）及新西蘭工程及數據科學家德曼紐夫（Gilles Demaneuf）領銜署名；這已經是世衞在完成調查報告後，收到的第三封要求重新調查病毒源頭的公開信。

信中指，「了解疫情起源十分重要，有助糾正自身弱點和預防未來危機，但聯合調查報告出現結構、程序和分析上的缺陷，阻礙尋找病毒源頭。」信中建議，必須針對病毒從武漢實驗室洩漏理論的可能性，進行全面研究。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）本月在一個美國國會聽證會上表示，世衞報告指病毒來源「極不可能」來自實驗室洩漏的結論，與美國情報界評估「完全不一致」。她認為，病毒有可能透過動物傳播至人體，但不會否定實驗室洩露病毒的可能性。

COVID-19疫情迄今在全球已造成超過320萬人死亡，尤以巴西最為嚴重，逾40萬人因病身亡。

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